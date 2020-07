Cinco efectivos en la brigada municipal de Urrea de Gaén para poner a punto el pueblo

Urrea contará hasta el final de verano con una brigada municipal compuesta por cinco efectivos a media jornada procedentes de diferentes planes del INAEM para desempleados. Tres de los trabajadores -naturales de Urrea- se centrarán en las labores de limpieza y adecuación de zonas ajardinadas y las vías del municipio. El objetivo es que las calles y áreas públicas de esta localidad del Bajo Martín se encuentren debidamente acondicionadas, gracias también al arreglo de algunos pequeños desperfectos. El horario en el que efectúan estas labores es de siete a once de la mañana -cuatro horas diarias hasta el mes de septiembre-, aprovechando todavía las horas menos calurosas de la jornada.

La limpieza también se hace esencial, y más en estos momentos. Precisamente por eso desde el Ayuntamiento ponen en el foco en las mascarillas que aparecen tiradas por el suelo, reivindicando la necesidad de depositarlas en el contenedor correspondiente.

Actuaciones

Una de las zonas donde ha actuado esta brigada municipal es la piscina. Este año no está abierta al público dadas las circunstancias y la situación provocada por el covid-19, no obstante el mantenimiento se hacía necesario de cara al próximo verano. «Ya han terminado de limpiar el fondo de la piscina y los alrededores de hojas de pino. Lo han dejado de maravilla porque si no al próximo año tendríamos ración doble para limpiar», explicó José Guiral, concejal de urbanismo de Urrea.

Otra de las zonas es el polideportivo, que ha estado cerrado y sin actividad durante los pasados meses, a causa del estado de alarma y la suspensión de las actividades. «Durante el confinamiento han entrado pájaros, había algún cristal roto y se están arreglando estos desperfectos», explicó. También se está actuando en los parques infantiles y zonas de ocio, como las próximas al campo de fútbol de la localidad.

Limpieza de caminos

Otros dos trabajadores más están también actuando en los caminos y sendas que unen Urrea con Híjar y Albalate. Los efectivos -que precisamente proceden de sendas localidades- estarán efectuando estos trabajos previsiblemente hasta el próximo mes de febrero. «Faena no les va a faltar porque de tanto llover este invierno ha crecido mucho la hierba y hay mucha maleza», concluyó Guiral.