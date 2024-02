El Circo Prin demanda al Ayuntamiento de Alcañiz por no dejarle actuar en las prefiestas

El Circo Prin, espectáculo familiar sin animales proveniente de la ciudad francesa de Burdeos, no pudo trabajar durante las prefiestas de Alcañiz. El día 6 de septiembre de 2023, con los carteles ya pegados anunciando que iban a actuar esa tarde a las 20.00 y el día siguiente a las 19.00, la Policía Local les ordenó que desmontaran la estructura porque «no se podían garantizar ni las condiciones de seguridad, ni la ubicación correcta de la instalación». Los artistas esgrimieron que tenían licencia, pero el Ayuntamiento lo negó. Era la palabra de unos contra los otros. El circo se tuvo que marchar, sin embargo, inició un proceso contencioso administrativo para lograr que su verdad se escuchara. La demanda se ha hecho firme este mes de febrero y ahora será el Juzgado de Teruel quien determine quién tiene razón.

Dos meses antes de la llegada del Circo Prin, cuando planeaba su gira de verano por Aragón y Navarra, el mánager del titular de la actividad, José Antonio Fernández, solicitó al Ayuntamiento de Alcañiz de forma telemática la autorización para la instalación de los elementos necesarios para la representación del espectáculo circense en una explanada de la avenida Zaragoza. Se adjuntaba la documentación técnica referente a la carpa con un aforo de 199 personas que se quería colocar, así como los papeles sobre la actividad a llevar a cabo. También se pidió permiso para la distribución de paneles publicitarios, con el compromiso de retirarlos después. Era 27 de junio y, por tanto, estaba de sobras dentro del plazo de 30 días hábiles anteriores a la celebración del evento.

De acuerdo con el abogado defensor, Isidro Escuin Garcés, el Consistorio tenía la obligación de responder por los cauces reglados, como tarde, hasta cinco días antes del espectáculo y no lo hizo. Por tanto, su cliente entendió que se le había concedido la licencia por silencio administrativo. De hecho, dos días antes de la fecha prevista para actuar, el mánager volvió a ponerse en contacto con la municipalidad para informar de que habían cambiado la ubicación, pero, de nuevo, no obtuvo respuesta. Siguiendo con la versión de la parte demandante, hasta el día previo, el 5 de septiembre, no llegó la contestación formal en la que, entre otras cosas, se tenía que indicar al Circo Prin si la documentación presentada era correcta.

Aquí llegó el varapalo para los artistas. La documentación estaba incompleta, sin embargo, a menos de 24 horas de salir a la pista, nada podían hacer para solventar la situación. «El Ayuntamiento de Alcañiz tenía la obligación de contestarles en el plazo que marca la ley mediante el procedimiento administrativo pertinente y no lo hizo. Dice que les llamó, pero aunque eso fuera así, esa no era la manera reglada. Se han saltado todos los procedimientos de la norma. Se trata de una mala praxis que tiene sus consecuencias», explica el abogado Isidro Escuin Garcés. Con la demanda presentada, se pretende que la justicia aclare quien de las dos partes implicadas no actuó de forma conveniente. Si le da la razón al Circo Prin, entonces se reclamará una indemnización por daños y perjuicios por no haberle dejado trabajar.

El Consistorio alcañizano ha declinado hacer declaraciones a La COMARCA sobre el proceso legal. Cabe recordar que el 6 de septiembre de 2023, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que argumentaba no solo que «no se podían garantizar ni las condiciones de seguridad, ni la ubicación correcta de la instalación», sino que el Circo Prin «no había formalizado los permisos necesarios e imprescindibles» para organizar este tipo de evento masivo. Una versión totalmente contradictoria a la de su demandante.