Cs pide al Salud mayor compromiso económico en el medio rural

Ciudadanos ha reclamado “mayor compromiso y ayuda” del Gobierno de Aragón a los municipios para “garantizar la calidad asistencial sanitaria en el medio rural”. Así lo ha expuesto la diputada de la formación liberal, Elisa Sacacia, quien había solicitado la comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón del director gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión.

Sacaia ha recordado que en la comunidad autónoma existen “118 centros de salud y 866 consultorios” en el territorio y “los médico rurales hablan de guardias mal pagadas y de falta de complementos económicos y de medidas de conciliación familiar”, por lo que aseguran desarrollar su labor en duras condiciones.

A esto se suman las quejas de los ayuntamientos por “la falta de facultativos, sobre todo cuando llegan las merecidas vacaciones de los mismos”, ha remarcado la diputada de Ciudadanos. Sacacia ha desgranado los problemas a los que se enfrentan decenas de corporaciones locales aragonesas: “Los ayuntamientos, algunos muy pequeños, se encargan de pagar las facturas del consultorio, de mantenerlo y adecentarlo, de pagar nóminas, pero es que también pagan en algunas ocasiones material sanitario, que la Consejería de Sanidad considera optativo y que los profesionales solicitan”.

“La única forma de aliviar sus arcas municipales es a través de subvenciones, que hemos comprobado que no llegan a cubrir una ínfima parte de los gastos, ni de todos los consultorios”, le ha expuesto Elisa Sacacia al director gerente del Servicio Aragonés de Salud. “No es de recibo recargar la mochila económica de las corporaciones locales para que la Administración autonómica pase de puntillas”, ha apuntado la diputada de Cs. “Los consultorios médicos locales necesitan que no haya problemas y que se gestione bien la plantilla de los médicos de Atención Primaria en el ámbito rural, que se financie apropiadamente, que no haya agravios comparativos y que el Salud asuma los gastos correspondientes”, ha resumido Sacacia.