El Club Deportivo Maella culmina una excepcional temporada con el ascenso a Regional Preferente

A falta de dos jornadas para la conclusión del grupo 4 de Primera Regional, el Club Deportivo Maella se proclamó este pasado fin de semana campeón de liga, un logro que le permite ascender directamente a Regional Preferente. El conjunto dirigido por Carlos Martínez cierra así una temporada excepcional después de mantenerse en el liderato durante prácticamente todo el curso y firmar uno de los mayores éxitos de la historia reciente del club.

El domingo 17 de mayo de 2026 pasa a ser una de las fechas más importantes de la historia del deporte maellano después de certificar el ascenso a Regional Preferente. En esta ocasión, no ha hecho falta esperar diez años, como sí ocurrió en la temporada 2019/2020 cuando el conjunto, dirigido entonces por José Luís Navarro, consiguió volver a la categoría después de una década. Lejos queda ya también aquella eliminatoria con el Mequinenza que acabó con las opciones de subir a Regional en la campaña 2022/2023.

Los números del Maella reflejan el dominio mostrado durante toda la temporada. El equipo ha sumado 63 puntos en 27 partidos disputados, con un balance de 18 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas, que fueron frente al Club Deportivo Calanda (2-0) y al filial del Utrillas (2-1). Además, los maellanos han anotado 60 goles y únicamente han encajado 16.

El equipo descansará en la penúltima jornada y cerrará esta histórica campaña frente al segundo clasificado, el Utrillas, en San José.

Enfocados en la próxima temporada

Con el ascenso, el C.D. Maella coincidirá la próxima temporada con otros equipos del territorio como el Alcañiz Club de Fútbol o el recién descendido Club Deportivo Utrillas. “La plantilla se ha sacrificado y comprometido. Se ha hecho una familia que ha conseguido este éxito”, ha valorado el técnico Carlos Martínez.

El ascenso también ha llegado con el talento local como uno de los grandes protagonistas. “Estoy orgulloso porque es uno de los años con más jugadores locales en plantilla y la afición se identifica con ello”, ha destacado Martínez sobre la importancia de que gran parte del equipo sea de la casa. El técnico, quien recuerda en primera persona la etapa de este club en Tercera División, también ha reconocido que la actual junta directiva se reunirá con él en las próximas semanas para decidir su continuidad en el banquillo de cara al nuevo reto en Regional Preferente.

De todas formas, pese a desconocer todavía su futuro, Carlos Martínez tiene claro el camino a seguir de cara a la próxima campaña: “Tampoco debemos volvernos locos. El paso a Regional es grande y habrá que hacer las cosas muy bien para, por lo menos, competir”. No obstante, la ilusión y las ganas de este grupo son determinantes para seguir escribiendo páginas en la historia de un club que sueña con repetir aquel ascenso a Tercera División en la 1999/2000.