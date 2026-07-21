El Club Natación Bajo Aragón deja buenas sensaciones en el estreno del Campeonato de España Estival de Playa Open

El Club Natación Bajo Aragón completó una positiva participación en la primera edición del Campeonato de España Estival de Playa Open, celebrado durante el fin de semana en la playa de Ris, en la localidad cántabra de Noja. La competición, una de las novedades del calendario nacional de salvamento y socorrismo, reunió a alrededor de 450 deportistas pertenecientes a 44 clubes de toda España, convirtiéndose en una cita de gran nivel para los especialistas de las pruebas de playa.

La expedición bajoaragonesa estuvo integrada por Andrés Piquer, Marcus Ioan Sorostinean e Iván García, quienes representaron al club en las categorías júnior, juvenil y absoluta respectivamente. Los tres afrontaron el mismo programa competitivo, participando en las cuatro pruebas individuales previstas: banderas, sprint de 100 metros, carrera con tabla y nado surf.

El mejor resultado llegó precisamente en esta última disciplina. Marcus Ioan Sorostinean consiguió superar las eliminatorias para clasificarse entre los finalistas nacionales, un objetivo que únicamente alcanzaron los mejores deportistas de cada serie. Finalmente, el nadador del Club Natación Bajo Aragón concluyó la competición con una meritoria 31ª posición nacional, firmando el resultado más destacado de la delegación bajoaragonesa.

Aunque el resto de deportistas no lograron acceder a las finales, el formato de competición impide establecer una clasificación definitiva entre quienes quedan eliminados en las mangas previas, ya que el pase se decide por orden de llegada en cada serie y no por tiempos. Y sólo 12 de cada manga logran pasar a la fase final.

Un campeonato muy exigente

Las cuatro disciplinas obligaban a los participantes a desenvolverse tanto sobre la arena como en el mar. En las pruebas terrestres se disputaron las modalidades de banderas y 100 metros sprint, mientras que las dos restantes, carrera con tabla y nado surf, exigían superar el oleaje y las corrientes propias del entorno marítimo. Precisamente esas condiciones marcaron buena parte de la experiencia para los deportistas del Club Natación Bajo Aragón, habituados a preparar sus entrenamientos en el embalse de Caspe y no en el mar.

Iván García ha reconocido que esa diferencia supone un hándicap frente a otros clubes que entrenan habitualmente en playas. "No es lo mismo entrenar y competir en un pantano que hacerlo en la playa. Las corrientes, las olas y las condiciones del mar cambian mucho, pero aun así estamos muy contentos con el resultado", ha afirmado. Pese a ello, el balance es muy positivo. "Lo hemos pasado bien, que también es lo importante", ha resumido el nadador, satisfecho con la experiencia acumulada en una competición de máximo nivel nacional.

Uno de los aspectos más destacados de la participación del Club Natación Bajo Aragón fue la representación en las tres categorías masculinas convocadas durante el campeonato. Marcus Ioan Sorostinean compitió en categoría juvenil, Andrés Piquer lo hizo en júnior e Iván García participó en absoluto, permitiendo al club tener presencia en todo el abanico competitivo masculino.

Un nuevo campeonato dentro del calendario nacional

El celebrado en Noja fue además un campeonato con carácter histórico al tratarse de su primera edición. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha incorporado esta nueva competición estival para ampliar el calendario de playa, aunque sin sustituir al tradicional Campeonato de España.

De hecho, el nacional que se ha venido disputando hasta ahora continuará celebrándose en septiembre y mantendrá su formato habitual, incluyendo tanto pruebas individuales como relevos. El nuevo Campeonato de España Estival de Playa Open queda reservado únicamente para pruebas individuales durante el verano.