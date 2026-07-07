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07 JUL 2026|

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El Club Natación Bajo Aragón pone rumbo al Campeonato de España tras firmar un brillante final de temporada autonómica

Los deportistas alcañizanos cerraron el campeonato autonómico con una amplia cosecha de medallas y ya preparan su participación en las playas de Noja y Laredo

Los medallistas del Club Natación Bajo Aragón en el Campeonato de Aragón / Cedida
Los medallistas del Club Natación Bajo Aragón en el Campeonato de Aragón / Cedida

Jesús Burgos07 07 2026

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Deporte

El Club Natación Bajo Aragón afronta la última gran cita de la temporada con la moral reforzada tras completar un excelente Campeonato de Aragón de Salvamento y Socorrismo en Aguas Abiertas, disputado recientemente en Caspe. La expedición alcañizana viajará ahora a Cantabria para participar en el Campeonato de España, que se celebrará los días 18 y 19 de julio en Noja para las categorías juvenil, júnior y absoluta, y del 24 al 26 de julio en Laredo para infantiles y cadetes. 

El combinado bajoaragonés competirán en disciplinas como nadar surf, carrera con tabla de salvamento, banderas y sprint, representando a la comarca en la principal competición nacional de la especialidad. El presidente del Club Natación Bajo Aragón, Óscar Vargas, destaca que esta competición supondrá el cierre oficial de la temporada 2025-2026. "Es el final a nivel nacional. Después de los campeonatos autonómicos llega esta última cita y esperamos volver con buenos resultados y, sobre todo, con una gran experiencia para nuestros deportistas", ha explicado.

Optimismo tras los logros autonómicos

Los resultados obtenidos en el campeonato autonómico invitan al optimismo. Ander Lahoz se proclamó campeón de Aragón en banderas infantil, mientras que Ander Segura logró dos subcampeonatos en banderas, en categoría juvenil y absoluta, además del bronce en nadar surf juvenil y dos terceros puestos en carrera con tabla. 

Andrés Piquer fue otro de los grandes protagonistas al conquistar tres subcampeonatos, en banderas júnior, nadar surf júnior y carrera con tabla tanto en categoría júnior como absoluta, además del tercer puesto en la clasificación individual absoluta. También subieron al podio Iván García, con un bronce en carrera con tabla absoluta, y Amelie Perjeru, subcampeona en carrera con nipper alevín.

El club también brilló en las pruebas por equipos. El relevo absoluto se proclamó campeón de Aragón tanto en rescate como en salvamento con tubo, mientras que el equipo consiguió el subcampeonato en el relevo de salvamento con tubo y el segundo puesto en la clasificación general absoluta por equipos.  Detrás de estos resultados se encuentra el trabajo realizado durante toda la temporada por los entrenadores David Gallego e Iván García, responsables de la preparación de los deportistas.

La importancia de la natación

Más allá de la competición, Vargas aprovecha el inicio del verano para lanzar un mensaje de concienciación. "Es importante que la gente aprenda a nadar y a desenvolverse con seguridad en el agua. El salvamento y socorrismo no solo es un deporte, también puede ayudar a salvar vidas", ha señalado, recordando el aumento de los accidentes acuáticos durante los meses estivales.

Una vez concluya el Campeonato de España, el Club Natación Bajo Aragón comenzará a preparar la temporada 2026-2027, marcada por la esperada apertura de la nueva piscina climatizada de Alcañiz, prevista para mediados de septiembre. La entidad confía en que las nuevas instalaciones permitan organizar competiciones oficiales en la capital bajoaragonesa, una posibilidad sobre la que ya mantiene conversaciones con la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Mientras tanto, los entrenamientos continuarán durante el verano en la Estanca, donde el club seguirá trabajando la modalidad de aguas abiertas antes de regresar a la piscina.

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