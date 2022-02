El Club Tragamillas de Alcañiz suma trece medallas en el provincial de cross

Gran papel el realizado por los atletas de categoría escolar del Tragamillas de Alcañiz en el campeonato provincial de cross disputado en Calamocha. Un total de trece medallas, siete por equipos y seis a título individual, sumaron los atletas que participaron en dicha cita.

De las trece medallas, cuatro fueron de oro y las consiguieron los equipos sub 10 masculino, sub 12 femenino y sub 14 masculino y Carlota Gasión en sub 12. De plata fueron cinco y se las colgaron los equipos sub 14 femenino, sub 16 femenino y sub 16 masculino junto con Telma Clemente sub 12 y Jonatan Segurana sub 16. Por último los cuatro bronces fueron para el sub 12 masculino, para Daniela Alejos sub 14, Jacobo Anento sub 14 e Isabel Alejos sub 16.

Por otra parte, los componentes de los equipos sub 16 y sub 18 se desplazaron a Zaragoza donde se disputó el Campeonato de Aragón de pista cubierta de dicha categoría. En el meeting mejoraron sus marcas Javier Viñuales, Juan Lanuza, Alejandra Pradas, Marta Sanz, Mar Albalat y Carolina Aragües. La más destacada fue Ariadna Sanz que se colgó la medalla de oro en pértiga posicionándose con la marca conseguida en el top 10 de España.