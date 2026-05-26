El Club Voleibol Alcañiz compite entre los mejores de España y cierra un gran nacional en Almería

El Club Voleibol Alcañiz ya forma parte de los mejores equipos del voleibol nacional. El conjunto bajoaragonés puso el broche a una gran temporada disputando el Campeonato de España celebrado en Almería, una cita a la que accedió después de proclamarse subcampeón de Aragón y que terminó dejando una experiencia competitiva de enorme valor para una generación que ha vuelto a colocar al voleibol alcañizano entre la élite nacional.

Nueve jugadoras, el entrenador Chema García, la delegada del equipo y varios familiares acompañando al grupo formaron la expedición alcañizana desplazada hasta tierras andaluzas para competir frente a algunas de las mejores canteras del país.

Ante la exigencia, reacción alcañizana

El campeonato arrancó con una exigente fase de grupos donde el Club Voleibol Alcañiz tuvo que medirse a representantes de Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana.

El estreno llegó frente al Cártama andaluz en un partido muy competido que terminó cayendo del lado rival por 3-1. Con el paso de los días el valor de aquel encuentro fue creciendo todavía más, ya que el conjunto andaluz terminó proclamándose subcampeón de España.

El segundo compromiso dejó otro duro examen frente al Algaida de Baleares, que se llevó el duelo por 3-0. Sin embargo, el equipo bajoaragonés reaccionó cuando más lo necesitaba. En el tercer encuentro de la fase de grupos, las alcañizanas sacaron carácter para imponerse al Elche por 3-2 en uno de los partidos más disputados del campeonato.

La victoria permitió cerrar la primera fase en tercera posición del grupo y abrir el camino hacia la lucha por los puestos comprendidos entre el 17 y el 32.

Una batalla hasta el último punto

El primer cruce eliminatorio volvió a demostrar el carácter competitivo del conjunto dirigido por Chema García. Las bajoaragonesas lograron una sufrida victoria por 3-2 frente al Río Duero Soria en un encuentro de máxima igualdad que les permitió acceder a la pelea por las posiciones del 17 al 24.

Ya en cuartos apareció uno de los grandes nombres del campeonato. El Club Voleibol Alcañiz se cruzó con el campeón gallego, A Coruña. Las aragonesas compitieron a un gran nivel, pero terminaron cediendo por 3-0 frente a uno de los equipos más sólidos del torneo. El desgaste físico comenzaba además a acumularse.

En la siguiente jornada esperaba otro rival de enorme entidad: el Getxo, campeón vasco. El cansancio acumulado terminó pasando factura y las alcañizanas no pudieron ofrecer su mejor versión. Pero todavía quedaba una última oportunidad para despedirse dejando huella. Y lo hicieron.

El conjunto del CV Alcañiz en Almería / Cedida

El último partido del campeonato, correspondiente a la lucha por la 23ª y 24ª posición, enfrentó al Club Voleibol Alcañiz contra uno de los históricos del voleibol español: el RGC Covadonga. Las bajoaragonesas firmaron probablemente uno de sus mejores encuentros de todo el campeonato. Pelearon cada punto. Compitieron hasta el final.

Y aunque la victoria terminó escapándose por un ajustado 3-2, el equipo se marchó de Almería con grandes sensaciones y la satisfacción de haber demostrado que podía competir frente a algunas de las mejores estructuras nacionales.

El voleibol bajoaragonés llega para quedarse

Finalmente, el Club Voleibol Alcañiz cerró su participación en la 24ª posición entre los 32 mejores equipos de España. Un resultado que pone valor no solo al campeonato realizado en Almería, sino también al crecimiento de un proyecto que esta temporada ya había firmado un logro histórico al proclamarse subcampeón de Aragón.

Y, sobre todo, una experiencia que deja algo todavía más importante que la clasificación final: la sensación de haber demostrado que el voleibol bajoaragonés tiene nivel para mirar de frente a cualquiera.