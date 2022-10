El clúster agroalimentario debate sobre innovación financiera en el Matarraña

La apuesta por la innovación y la sostenibilidad serán claves en el futuro de la industria agroalimentaria aragonesa. Esta ha sido una de las principales conclusiones que se han extraído durante la II Jornada anual de Inmersión en Innovación ‘Nuevos proyectos para financiar proyectos de I+D+I en la industria agroalimentaria’, que ha estado organizada por el Cluster agroalimentario de Aragón y que se ha celebrado durante la jornada del jueves en el hotel la Torre del Visco de Fuentespalda. En torno a 30 personas relacionadas con el sector han asistido a las distintas charlas que se han desarrollado durante la mañana y la tarde. El acto ha contado con la asistencia de representantes de centros tecnológicos, entre ellos, la Universidad de Zaragoza y el CITA y numerosos empresarios aragoneses, entre los que se encontraban Grupo Arcoiris, así como entidades bancarias.

En cuanto a la presencia política, han asistido el consejero de Agricultura, Joaquín Olona; el delegado de Aragón en Teruel, Benito Ros; y la alcaldesa de Fuentespalda, Carmen Agud; así como otros alcaldes como Alfonso Pérez, de Samper de Calanda. La inauguración ha corrido a cargo del consejero Olona quien ha subrayado el esfuerzo del sector agroalimentario y del clúster apostando por la innovación. «Pensamos que la agroindustria es la pieza clave para hacer llegar los alimentos que producimos a los mercados. Se ha dado un paso muy importante en la exportación y otro eje fundamental es la innovación», ha subrayado Olona, quien ha recordado que el sistema agroalimentario deberá abordar la innovación tecnológica «en todas sus dimensiones».

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha estado presente en el acto junto a varios alcaldes, autoridades y representantes de empresas./ DGA

De igual modo, durante la jornada se ha destacado el valor y la vocación social del sector de la alimentación y remarcó que la subida de la cesta no es comparable a la de los precios de la energía. Por su parte el presidente del clúster, Antonio Fumanal, ha destacado que «alimentar a la humanidad» es una tarea de gran escala para lo que, a su juicio, «se necesitan ideas», conocimiento y financiación. Todo ello, según Fumanal, representa «un desafío» que acrecienta su complejidad conforme somos conscientes de las deficiencias del modelo actual, que necesita ser revisado para garantizar su sostenibilidad planetaria. Por ello ha destacado la importancia de eventos como el celebrado en el Matarraña para establecer sinergias entre productores, empresas y centros de investigación. «Es un hecho que las nuevas tecnologías están saltando de las consolas y los laboratorios a la alimentación humana. Intuimos que los cambios necesitan llegar más rápidos si queremos tener éxito en el desafío al que nos enfrentamos», ha afirmado Fumanal.

El acto de clausura ha corrido a cargo de Carmen Urbano, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. «Tenemos que encontrar fórmulas de financiación que no solo pasen por lo público. Hay unas sinergias importantísimas entre empresas y entidades bancarias y todo esto aquí se ha puesto de manifiesto», ha explicado Urbano. Durante el acto ha destacado, de igual modo, que el sector agroalimentario no solo es compatible con el entorno y el paisaje si no que intenta preservarlo. «Tenemos ejemplos como aquí en el Matarraña en el que el sector agroalimentario mantiene el paisaje y atrae visitantes que quieren probar sus productos», ha subrayado por su parte María Eugénia Hernández, directora general del Clúster.

Hernández ha destacado la importancia del sector en una comarca como el Matarraña, que gana población, y ha recordado que se trata de una actividad que «fija población» en la España despoblada. «Tenemos un sector potente que fue objeto hace unos meses de una campaña de desprestigio muy desafortunada y lo cierto es que ofrece una gran calidad, es sostenible y es un factor de creación y fijación de población», añadió Hernández.

11 años de andadura

El Cluster Aragonés de Alimentación es una entidad privada que se creó en 2011, a iniciativa del tejido empresarial, y tiene como objetivo impulsar la innovación en las industrias agroalimentarias de Aragón. Actualmente está constituido por 45 asociados entre las que se encuentran las 36 industrias agroalimentarias asociadas suman una facturación de 1.500 millones de euros y representan el 3% del PIB de la región, lo que supone el 40% de la facturación del sector en Aragón.