El Colegio de Médicos de Teruel anima a los facultativos a que elijan las plazas de los centros sanitarios de la provincia

El Colegio Oficial de Médicos de Teruel anima a los médicos a que elijan las plazas de los centros sanitarios de la provincia de Teruel porque en ellas se podrán desarrollar profesionalmente igual o mejor que en un centro de una gran ciudad y con una fenomenal calidad de vida. «Quizás los médicos que rechazan Teruel se sorprenderían al conocer las posibilidades científicas y humanas que tiene aquí el ejercicio de la medicina», asegura su presidente, Ismael Sánchez, en una carta que ha hecho pública.

El Colegio lamenta que desde hace años, y ahora una vez mas, los centros sanitarios de la provincia de Teruel, y no solo los hospitales, están afectados por la falta de médicos de las distintas especialidades, falta que se da también en el resto de Aragón y resto de España. Así, tras la resolución del concurso de traslados y los distintos llamamientos centralizados realizados en los últimos días, ofertando las distintas plazas, tanto en el hospital de Alcañiz como en el de Teruel, el porcentaje de plazas sin cubrir en lugar de disminuir ha aumentado, situándose los dos centros sanitarios como los que más dificultad tienen para cubrir sus plazas.

En el caso del Servicio de Otorrinolaringología, al no cubrirse ninguna de las plazas ofertadas, el Departamento de Sanidad ha decidido bloquear el traslado solicitado a otro hospital de la Comunidad de la que hasta ahora ha sido la jefa de Servicio. Al colegio le consta que, tanto desde la Dirección de los dos Hospitales y las Direcciones de Atención Primaria, como desde la Gerencia de Teruel y Alcañiz, el SALUD, y la propia Consejería, están preocupados por esta situación y están buscando las mejores soluciones posibles, aún reconociendo, que existe dificultad para encontrar profesionales.

Por ello, desde el Colegio de Médicos de Teruel peiden al Servicio Aragonés de Salud que, sin más demoras, se adopten todas las medidas legales necesarias que posibiliten prestar los servicios sanitarios de una manera equitativa en todo el territorio aragonés.

«Las dificultades para cubrir las distintas plazas en nuestros centros sanitarios no son nuevas, ni es exclusiva de ningún servicio, una vez incide más en un servicio en concreto y otras veces en otro u otros, ya que, es un problema endémico, y no solo en Teruel, sino en Aragón y en el resto de España. También hay que recordar la falta de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria, con la repercusión que esto supone para una atención de calidad. Cada vez es más claro y nítido el clamor de los Centros de Salud, tanto urbanos como rurales pidiendo refuerzos a la mermada plantilla sin obtener solución alguna. Pensamos que puede mejorar mucho la planificación de los recursos humanos y que no es del todo válido el mensaje de la falta de profesionales. Si faltan médicos y la planificación no es del todo adecuada mal

puede haber buena Medicina, esa que nuestros usuarios reclaman y necesitan», apunta el Colegio en su carta.

Además, opinan que en esta fase de la pandemia «hay que rescatar a nuestros pacientes crónicos, hay que reanudar los programas preventivos, hay que aumentar nuestra capacidad profesional para llegar a los niveles, como mínimo, anteriores al covid». «Todos los profesionales, tanto de Atención Primaria como de hospital, nos esforzarnos por conseguir un nivel de calidad óptimo para nuestros pacientes, y para

ello necesitamos incrementar los recursos tanto humanos como materiales, tengámoslo presente», afirman.

Aseguran que hay que aprovechar el papel ejercido por la telemedicina durante la pandemia, así

como su futuro a corto, medio y largo plazo. Es importante mantener la confidencialidad y seguridad de los datos durante su transmisión y almacenamiento: «habrá que integrar las nuevas tecnologías, pero respetando los valores de la Medicina de Familia, respetando el humanismo médico».

Desde el Colegio de Médicos reivindican una Salud Pública potente. Urge un sistema eficaz de vigilancia epidemiológica, con recursos y competencias en detección, rastreo y seguimiento de casos. Es esencial reforzar la Atención Primaria y conectarla con el sistema de Salud Pública.

En esta fase de volver a la presencialidad, los médicos de Atención Primaria han propuesto al Servicio Aragonés de Salud el llamado Plan de Accesibilidad para la Atención Primaria para una mejor organización del trabajo y las agendas de los Centros de Salud, para que las consultas se puedan realizar el mismo día que se solicitan. Pero para ello piden que no haya más de 35 citas previas, la mitad

que hay ahora. Sería cuestión de reorganizar la actividad burocrática, adecuando los tiempos de las consultas y las agendas de los médicos y del personal de enfermería, para así aumentar la oferta de citas inmediatas y acabar así con las listas de espera. Además, de esta manera, se podría disponer de entre 7 y 15 minutos para atender a cada paciente dependiendo de la complejidad de su dolencia.

También plantean que tengan media hora al día para la Telemedicina. Consideran que sería necesario iniciar el triaje en las unidades de admisión y realizar una actualización del número de tarjetas sanitarias asignadas a cada medico con 1.500/1.700 para los médicos de familia y entre 900/1.100 para los pediatras. Situación muy distinta se dará en los centros con núcleos pequeños y mucha dispersión. Todo precisará de una revisión de las zonas de salud tal y como hoy las contempla el Mapa Sanitario de Aragón. Para todo ello se precisan recursos, humanos y materiales.

«Mostramos nuestra preocupación ante la situación que pueda plantearse en este próximo verano, periodo vacacional, donde puede aumentar esta ausencia de facultativos y donde la Atención Primaria puede verse saturada ante la acumulación de consultas, una situación que obligará además a los médicos de la provincia de Teruel a doblar el número de consultas y de guardias, lo que perjudicará la calidad asistencial. Todos los centros sanitarios deben tener los recursos humanos adecuados a las necesidades asistenciales de su cartera de servicios. Difícilmente se puede prestar asistencia si hay servicios como el de ORL que no hay profesionales.

Por ello, desde el Colegio de Médicos, una vez más, demandan el redimensionamiento de las plantillas y las reasignaciones de cupos en los distintos servicios y centros de salud, para que den respuesta a las necesidades de la población y con una asistencia sanitaria equitativa y de calidad. Las plazas también son de difícil cobertura si suponen una sobrecarga de trabajo para los profesionales, tanto en actividad ordinaria como en un excesivo número de guardias al mes. Opinan que se deben adecuar las plantillas a la realidad sociodemográfica de la población, (edad, morbilidad, nivel socioeconómico, diversidad cultural, carga asistencial, dispersión). Tampoco podemos permitir que haya servicios con un solo profesional. Hay que posibilitar la conciliación laboral y familiar, hay que pensar que también hay que hacer formación, docencia, investigación y, para todo ello, hace falta unas plantillas mas redimensionadas.

«Si solo se piensa en la asistencia, los profesionales acaban agotados y no hay tiempo para esas otras actividades, solo hacen las consultas, las guardias, muchas guardias, demasiadas, y ya no hay tiempo para formarse en las nuevas técnicas que día a día la ciencia ofrece, ni tienen tiempo para formar a los nuevos residentes, ni tiempo para investigar, etc. Y todo esto también hace que una determinada plaza sea no apetecible para el que puede elegirla. Si lo posibilitamos, es una manera de hacer más atractivas estas plazas fuera de los grandes hospitales, que facilitan, que, con menos esfuerzo, se puedan hacer todas esas actividades y desarrollo profesional», opinan.

El redimensionamiento de las plantillas además de dar calidad hace que sea un incentivo a la hora de elegir esa plaza. Y es preciso establecer incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura. «También tenemos que decir que diversos compañeros de nuestros centros sanitarios realizan mucha actividad formativa, docente e investigadora, a pesar del mayor esfuerzo que les supone, vaya nuestro reconocimiento hacia ellos, y animamos al resto de compañeros médicos a que elijan plaza en nuestros centros sanitarios de Teruel donde se podrán desarrollar profesionalmente, igual o mejor que en un

centro de una gran ciudad y con una fenomenal calidad de vida. Tenemos constancia que en el Hospital Obispo Polanco se llevan realizando, desde hace mas de 25 años, ensayos clínicos sobre nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes. Son fármacos todavía no comercializados, lo que se denomina ensayos

clínicos en fases II y III, avalados por las Agencias Europea y Española del Medicamento y por los Comités éticos de investigación que corresponden. En el Hospital de Alcañiz, se están llevando a cabo y colaborando en otros estudios de investigación en Oncología y en Oftalmología recibiendo distinciones y premios en multitud de ocasiones. Estos hechos suponen que los hospitales y los profesionales implicados se sitúan en la elite de la investigación mundial y que los profesionales que trabajan en Teruel tienen abierta esta opción», apuntan.

Aseguran que son «opciones reales, fuera de un gran hospital de una gran ciudad, que debe llevar a

la reflexión cierta de que, en un hospital pequeño como el Obispo Polanco o el Comarcal de Alcañiz, ubicados en ciudades donde una calidad de vida extraordinaria es una realidad cotidiana, se puede hacer una buenísima medicina científica al mas alto nivel, sin descuidar la asistencia, que también tiene características singulares en cuanto a un trato humano más cercano». Quizás los médicos que rechazan Teruel se sorprenderían al conocer las posibilidades científicas y humanas que tiene aquí el ejercicio de la medicina.

«Tampoco podemos dejar de reconocer una cruda realidad y es que hay déficit de médicos de la mayoría de las especialidades. Desde el Colegio de Médicos lo venimos denunciando hace muchos años, y no se ha hecho nada eficaz para poner una solución. Venimos advirtiendo a las autoridades sanitarias de lo que se nos venia encima, la falta de profesionales médicos, porque así nos lo decía nuestros estudios demográficos de la profesión médica, que ponen de manifiesto una situación que parece irreversible y

sobre la que hay que tomar una determinación», afirman.

Hay un problema de Demografía Médica, con una plantilla envejecida que, en un plazo de 10 años, el 40% de los médicos se jubilarán. Se estima que un 30% de la plantilla de Médicos de Familia se jubilará en los próximos 4-5 años y, hoy en día, no existe recambio generacional. Según un reciente estudio del Ministerio de Sanidad, al Sistema le faltan ya unos 4.000 médicos especialistas. Pero el auténtico problema, no es solo el número total, sino su reparto, tanto entre comunidades como entre especialidades. Y a ello hay que añadir que en quince años se jubilarán casi 70.000, una situación que agravará los desequilibrios entre oferta y demanda de profesionales.

«¿Qué hacer ante esta situación? Ante la dificultad para encontrar algunos especialistas, se puede seguir discutiendo o arbitrar medidas factibles. Es urgente planificar las necesidades en Recursos Humanos que necesitamos a corto, medio y largo plazo. Hay que hacer una foto del perfil demográfico de los profesionales que tenemos, ver cuantos especialistas necesitamos de cada una de las especialidades y

sobre ello crear las distintas plazas de formación, para los llamados Médicos Internos y Residentes, (MIR). El formar un médico cuesta como mínimo 11 años, no se puede improvisar, de ahí la urgencia de poner en marcha cuanto antes esta planificación».

Además, el sistema está descompensado. Faltan médicos en algunas especialidades mientras cada año salen graduados de las facultades que se quedan sin plaza MIR y no pueden completar su especialización.

La propuesta de los expertos, basada en lo que el Consejo de las comisiones nacionales de las especialidades recomienda, se centra en la reordenación del sistema MIR. Es decir, reducir el número de plazas para las especialidades con oferta suficiente, mantener otras, mientras se amplía las que actualmente (y en el futuro inmediato) son deficitarias. Además, «si precisamos formar a más médicos, y queremos mantener la calidad formativa actual que ha llevado a la Medicina española al prestigio que disfruta, también habrá́ que redimensionar las Unidades Docentes, los Servicios acreditados,

el número de plazas acreditadas y el número de Tutores».

Otra medida importante según el Colegio es sacar en las distintas Ofertas Públicas de Empleo todas las plazas vacantes de los centros sanitarios de Teruel y que, además, estos procesos, deben resolverse en unos seis meses porque ello también facilitaría a quienes la aprueben, optar por esas plazas de Teruel y Alcañiz. Hay que reorganizar las bolsas de trabajo, con criterios equitativos y transparentes y no se deben cambiar las reglas a lo largo de los distintos llamamientos. Y desde luego el profesional que rechace una plaza, debe ser penalizado.

«No podemos olvidar que hay que mejorar las condiciones laborales, salariales y profesionales con el fin de hacer más apetecibles las plazas de nuestra provincia, de Aragón en conjunto, y evitar así la fuga de nuestros profesionales. Los profesionales dan respuesta adecuada a las necesidades en salud de los ciudadanos, gracias a su esfuerzo personal, pero hay que poner solución a la falta de recursos humanos y

materiales. Debemos ser más competitivos frente a otras comunidades autónomas y también a las ofertas de los centros privados. Debemos posibilitar conciliar la vida laboral y la familiar, adaptando jornadas y

horarios y porque no, crear un servicio de guarderías dependientes de los centros sanitarios. Debemos fidelizar a los profesionales, tanto a los que puedan venir como a los que ya estamos, y si hemos invertido en formarlos y después se nos van a otras comunidades habremos hecho una mala gestión», opina el presidente del Colegio.

Desde el Colegio de Médicos quieren dar un mensaje de tranquilidad a todos los turolenses en el sentido que, a pesar de todo, tendrán una respuesta adecuada a sus necesidades en salud y que siempre van a recibir una asistencia sanitaria de calidad, la profesionalidad de los médicos supera todas estas dificultades. «Por ello queremos hacer un reconocimiento público a todos los profesionales de la sanidad por su esfuerzo en mantener el sistema público de salud y también agradecer a todos los médicos y sanitarios en general, el esfuerzo, dedicación y entrega demostrada durante esta pandemia. Gracias por vuestra profesionalidad», afirma Sánchez.

A la administración sanitaria le ofrecen su colaboración en todo aquello que redunde en beneficio del Sistema de Salud de Aragón, de los profesionales médicos y, por supuesto, de los usuarios que son a los que se deben. «El Sistema Nacional de Salud está abocado a un cambio, no sabemos en que va a

consistir, sí que sabemos que nosotros estaremos ahí para poner nuestro grano de arena, que posibilite este gran cambio que el Sistema Nacional de Salud precisa. Entre todos, además, lo haremos sostenible.

Debemos ser conscientes que la sanidad pública sigue siendo, a pesar de todo, uno de los grandes tesoros sociales que tenemos en España. Y también debemos ser conscientes que la medicina, que es un oficio profundamente vocacional, no puede ejercerse correctamente sin un mínimo de apoyo y de soporte

económico, desde luego, pero también social. La sociedad debería reflexionar sobre el reconocimiento y prestigio que merecen los médicos. Los ciudadanos los necesitan y ellos reclaman confianza y respeto», afirma el Colegio de Médicos en su carta, que finaliza con un emotivo recuerdo para los compañeros sanitarios y no sanitarios fallecidos en la lucha contra la presente pandemia e igualmente a todos los

ciudadanos fallecidos.