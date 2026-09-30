La Comarca del Bajo Aragón-Caspe aprueba un reglamento para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe cuenta desde este martes con un reglamento regulador de la estrategia integral de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tras haber sido aprobado por unanimidad en pleno ordinario. El objetivo del documento, impulsado desde Servicios Sociales, es establecer una base de actuación y organización para los distintos sevicios, profesionales y administraciones para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia contra menores.

Tal y como ha destacado la consejera del área, Mireia Bondía, esta propuesta se fomenta la prevención, detección precoz, la atención integral, la coordinación, el buen trato, la participación infantil y la sostenibilidad. Asimismo, se mejora la coordinación entre áreas comarcales y otros servicios públicos y entidades del territorio.

Mejor planificación y optimización recursos

El documento consta con cinco apartados y 21 artículos que cumplen con el requisito de las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 8/2021. El modelo combina tres dimensiones, dirección política, coordinación técnica y en seguridad, y participación; y contempla la formación continua y el contacto directo y constante con el menor. Todo ello permite avanzar en la planificación de las actuaciones y promover el uso de los mismos recursos por parte de las distintas entidades.

El hecho de que el reglamento se haya desarrollado ahora no implica que no se estuviera actuando en este ámbito, sino que no había un protocolo específico. En cuanto a la atención a menores frente a situaciones de violencia por parte de la Comarca no hay datos concretos y fluctúa de año en año. "A veces nos encontramos con familias más vulnerables que se han desplazado a neustro territorio y que, por tanto, inicialmente no estaban. Es una cifra variable porque pueden afectar muchos factores", explica Bondía.