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30 SEP 2026|

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El Matarraña reclama fondos para reparar las balsas contra incendios y cubrir las vacantes de APNs

La reunión con la Dirección General de Medioambiente llega tras el incendio de Peñarroya de Tastavins y aborda también la ampliación de la campaña de extinción a seis meses y la ejecución de los trabajos de prevención pendientes

Reunión que se mantuvo con la directora general de Medioambiente del Gobierno de Aragón / Comarca Matarraña
Reunión que se mantuvo con la directora general de Medioambiente del Gobierno de Aragón / Comarca Matarraña

Jesús Burgos30 09 2026

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La Comarca del Matarraña ha trasladado al Gobierno de Aragón varias necesidades en materia de prevención y extinción de incendios forestales durante una reunión celebrada el pasado viernes con la directora general de Medioambiente, Ana Oliván. El encuentro, solicitado por la institución comarcal tras el incendio de Peñarroya de Tastavins, sirvió para abordar las actuaciones pendientes en el territorio y plantear medidas para mejorar los recursos disponibles de cara a próximas campañas.

En la reunión participaron el presidente comarcal, Fernando Camps; el consejero delegado de Medioambiente, Carlos Sorolla; técnicos comarcales; el director provincial, Emilio Pérez, y representantes de los agentes para la protección de la naturaleza (APN).

Más medios y una campaña de extinción más larga

Desde el departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón se informó de que está previsto incrementar en 51 millones de euros la partida presupuestaria para el próximo año. Según lo trasladado en el encuentro, esta subida se destinará a mejorar los salarios de los trabajadores de las cuadrillas forestales, los APN y los conductores.

Asimismo, tras el elevado número de incendios registrados durante el verano en Aragón, la Consejería ha solicitado aumentar la dotación de autobombas y helicópteros para la próxima campaña. Otra de las actuaciones previstas es la ampliación de los edificios de los puntos de Monroyo, Ráfales y Valderrobres, con el objetivo de adecuar las instalaciones y ganar espacio para las cocheras y las zonas de estancia de las cuadrillas.

Uno de los compromisos trasladados durante la reunión es también la posibilidad de ampliar a seis meses la campaña de extinción de incendios en 2027 para las tres autobombas comarcales. La medida respondería a una de las peticiones del Matarraña, que reclama extender el periodo de disponibilidad de estos recursos.

Reparación de balsas y cobertura de las plazas de APN

Entre las principales demandas de la institución comarcal figura la obtención de fondos para reparar las balsas contra incendios situadas en la zona de los Puertos de Beceite. Estas infraestructuras presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo y requieren actuaciones para mantener su funcionalidad.

La Comarca también ha solicitado que se agilicen las gestiones para cubrir las plazas vacantes de agentes para la protección de la naturaleza. Según expuso la Comarca, tras siete jubilaciones no se han cubierto todos los puestos, una situación que ha obligado a los profesionales disponibles a doblar turnos en numerosas ocasiones, especialmente durante el verano, coincidiendo con la acumulación de incendios.

El rodal estratégico de Peñarroya, entre las prioridades

Otro de los asuntos que más preocupa al Consejo Comarcal es la ejecución de las actuaciones pendientes del plan de prevención de incendios del Matarraña. La institución ha pedido que continúen los trabajos de limpieza de cortafuegos y que se complete el plan comarcal, cuya ejecución todavía no ha finalizado.

En este ámbito, destaca la importancia del rodal estratégico de Peñarroya de Tastavins, así como de las actuaciones en las zonas de interfaz urbano-forestal. Estas últimas consisten en crear espacios despejados de vegetación y árboles alrededor de los núcleos de población para reducir los riesgos asociados a los incendios forestales. La Comarca se ha comprometido a realizar las gestiones necesarias para agilizar estos trabajos, considerados prioritarios tras el incendio registrado en Peñarroya de Tastavins.

La reunión también permitió avanzar en las cuestiones que se abordarán en la Mesa de Trabajo contra Incendios de la Comarca del Matarraña. Entre ellas figura completar el registro de viviendas aisladas del territorio y comprobar que cada una dispone de un plan de autoprotección.

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