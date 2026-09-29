El Bajo Aragón Histórico recibe más de 770.000 euros para financiar cinco proyectos de lucha contra la despoblación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la selección definitiva de 189 proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación promovidos por entidades locales, que resultarán financiados con un total de 40 millones de euros. En el caso del Bajo Aragón Histórico se han seleccionado cinco proyectos surgidos de los Ayuntamientos de Valdealgorfa, Mirambel, Ejulve, Fayón y la Comarca del Maestrazgo con un importe total de 773.863 euros. En total, en Aragón han resultado seleccionados 21 proyectos que suman 4.137.839 euros en ayudas.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el Ayuntamiento de Valdealgorfa que recibe 116.372 euros para la puesta en marcha de la recogida de basura puerta a puerta en el muncipio. El Consistorio de Mirambel recibe 43.141 euros para desarrollar 'Mirambel Vive', una plataforma digital con relatos de vida para la activación social, atracción de población y lucha contra la despoblación en el Maestrazgo. El Ayuntamiento de Ejulve ha obtenido 25.000 euros para poner en marcha un asistente virtual inteligente para la modernización de servicios municipales. En el caso de Fayón, la localidad destinará 289.350 euros al proyecto 'Raíz', una red de aprendizaje para la innovación en soluciones de vivienda y su replicabilidad en zonas rurales. Por último, la Comarca del Maestrazgo ha recibido 300.000 euros para su proyecto de actividad física itinerante.

El anuncio lo ha realizado este martes el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, en el Congreso de los Diputados. “La política de reto demográfico es una política de país, un componente esencial de la competitividad, la justicia social y la transición ecológica en España, garante del derecho de permanecer de los ciudadanos”, ha señalado Boya al presentar la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La resolución definitiva de la convocatoria de 2025 dirigida a entidades locales incluye iniciativas para vivienda, bioeconomía, resiliencia climática, cuidados, transporte, emprendimiento y cultura. Tras la designación de este listado definitivo el proceso culminará con la concesión de las ayudas y su notificación a los beneficiarios finales.

Más de 1.200 solicitudes

En esta línea de ayudas se recibieron más de 1.200 solicitudes, por parte de municipios, cabildos y consejos insulares, provincias, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios, agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica, y comunidades autónomas uniprovinciales, lo que demuestra el interés y la alta competitividad en el proceso. A esta convocatoria se unen otras dos lanzadas en 2025 para financiar proyectos de innovación promovidos por entidades sin ánimo de lucro y por pymes, personas autónomas y entidades de la economía social, cuyos listados provisionales de beneficiarios se publicarán en las próximas semanas.

Desde el Gobierno central sostienen que las ayudas forman parte de la política "para abordar el reto demográfico mediante actuaciones que combinen innovación, actividad económica, servicios y oportunidades en los territorios con especiales dificultades demográficas". Entre las convocatorias de 2022 y 2025 se han financiado 739 proyectos de innovación territorial promovidos por entidades locales, en toda la geografía española. Mientras que en las convocatorias de 2022 y 2023 para asociaciones sin ánimo de lucro y por empresas y personas autónomas han sido 198 los proyectos financiados.

El objetivo, señalan, es "apoyar iniciativas innovadoras y con capacidad de generar modelos que puedan ser replicados en otros territorios que afrontan desafíos demográficos similares". Además, busca reforzar el papel de las entidades locales como agentes fundamentales para promover nuevas oportunidades económicas y sociales, impulsar su adaptación frente a la emergencia climática, favorecer la diversificación de las economías locales y contribuir a fijar y atraer población.