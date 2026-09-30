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30 SEP 2026|

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La Escuela de Adultos de Alcañiz comenzará finalmente las clases el día 5 de octubre en su sede de la calle Pilar Narvión

Los casi 500 alumnos vuelven al centro mientras Educación busca un espacio alternativo para la enseñanza

Instante de una clase en el Centro de Adultos de Alcañiz./ Cpepa Alcañiz.
Instante de una clase en el Centro de Adultos de Alcañiz./ Cpepa Alcañiz.

Marina Monreal30 09 2026

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Alcañiz

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Los alumnos de la Escuela de Adultos Río Guadalope de Alcañiz comenzarán el curso académico el próximo lunes 5 de octubre y volverán a su espacio habitual en la sede de la calle Pilar Narvión. El centró confirmó este martes el inicio inminente de la enseñanza, aunque aun no se han comunicado los horarios de las diferentes disciplinas.

La información llega después de que hace apenas unos días parte del alumnado del centro presentó una instancia en el Ayuntamiento para denunciar que a mediados de septiembre todavía no tenían constancia de cuándo y dónde comenzaría la enseñanza. Aunque en un primer momento el lugar elegido fue el recinto ferial, finalmente volverán a la sede habitual.

Comenzarán las clases mientras el Departamento de Educación busca una nueva ubicación para el centro, una cuestión que sostienen "no será inmediata". Se está estudiando el traslado a edificios que ahora han quedado vacíos como el antiguo centro de salud o el hospital. Aunque el centro ha reivindicado en varias ocasiones que los espacios actuales son limitados, el Ayuntamiento las califica como "óptimas aunque se quedan pequeñas en alguna ocasión".

El centro, con casi 500 alumnos, desarrolla su actividad en Alcañiz y también presta servicio educativo en Valmuel y Puigmoreno. Su oferta formativa incluye enseñanzas de formación básica, cursos de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior, español para extranjeros e inglés, además de otras opciones destinadas a facilitar la continuidad académica y mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral. Entre sus enseñanzas destaca también el ciclo de Formación Profesional de Grado Básico de Carpintería y Muebles. El CPEPA Río Guadalope participa además en la preparación y realización de pruebas relacionadas con las Competencias Clave de nivel 2 y nivel 3, necesarias en determinados itinerarios de formación profesional para el empleo.

Apoyo del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento sostienen que, si bien las competencias sobre el centro dependen directamente de la Dirección Provincial de Educación de Teruel, colaboran con la cesión de los espacios. «Siempre hemos tenido una sensibilidad especial con ellos y hemos ampliado las plazas de personal haciéndonos cargo de su salario por el convenio que tenemos con educación", apuntan. Aseguran que el incendio solo impidió no hacer las clases durante la misma tarde en la que ocurrió el incidente y que fue el propio centro el que pidió el traslado.

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