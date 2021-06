La Comarca del Bajo Aragón presenta el segundo volumen de ‘Escríbelo’ para seguir divulgando su cultura, tradiciones y patrimonio

Dinamizar la lectura y el afán por escribir en la Comarca del Bajo Aragón. Es el objetivo de la V Edición de su Concurso de Relatos Cortos ‘Escríbelo’ que a lo largo de los años ha obtenido una gran aceptación entre el público. La institución comarcal ha dado a conocer este martes las bases de la nueva convocatoria con una sorpresa especial ya que también se ha presentado el segundo volumen del libro “Escríbelo”, donde se recogen los trabajos ganadores de la cuarta edición del certamen que organiza el área de Patrimonio y Lenguas de la Comarca del Bajo Aragón. La publicación incluye los trabajos de los ganadores de la edición del año 2019: ‘La hierba apenas crece bajo los nogales’ de José Agustín Blanco Redondo y ‘El Mondongo’ de Luis Arrufat Jarque, nacido en Valjunquera.

El objetivo es hacer una colección con la publicación de todos los relatos, año tras año, pero en esta ocasión hay una característica que hace diferente al nuevo volumen ya que uno de los trabajos incluidos, ‘El Mondongo’ de Luís Arrufat, además de estar presentado en castellano, tiene una versión en Chapurriau/Aragonés Oriental. “Sorprendió al jurado por su calidez, sensibilidad y al mismo tiempo por el realismo de su redacción. El chapurriau de Valjunquera es muy parecido al que hablamos en los siete pueblos de nuestra comarca y de ahí su interés”, ha destacado María José Gascón, Consejera de Patrimonio de la Institución comarcal.

El mismo autor, Luis Arrufat, ha estado presente en el acto y ha agradecido al público por su acogida en la medida del aforo permitido. Su relato sobre el tradicional ‘Mondongo’ es la plasmación de los recuerdos de su infancia y de los momentos vividos con tan solo 11 años. Una tradición que le marcó «profundamente’ y que décadas después comparte con el público. «Es la realización de uno mismo. Al contarlo y al escribirlo lo vuelves a vivir. Luego descubres que tienes a un montón de público que se encuentran a gusto con la lectura como si estuvieran viviendo esos recuerdos contigo», ha explicado el autor a La COMARCA. Escribe principalmente para las personas mayores aunque también los jóvenes pueden descubrir y aprender de la identidad del territorio y de sus tradiciones. Su público comparte con él muchos de los recuerdos a los que evocan relatos como ‘El Mondongo’, un testimonio de alto valor cultural y patrimonial. «Muchos me han hecho saber que al leer mis escritos se encuentran viviendo otra vez en el pueblo gracias a los recuerdos que plasmo», ha señalado.

Luis Arrufat, autor de ‘El Mondongo’./I.M.

Arrufat ha destacado además «su compromiso por mantener viva su lengua materna, el Chapurriau», gracias a la publicación de su relato en doble versión. «Somos un público minoritario, unos 40.000 y no todos leemos o no todos tenemos interés en lo que yo estoy contando. No tiene el impacto económico que necesita la editorial para poderlos editar por lo que habitualmente no tienen salida», ha recalcado. Es por eso que la iniciativa de la institución comarcal de publicar el relato también en Chapurriau contribuye «de manera sustancial a su divulgación como patrimonio inmaterial«. «Que mis libros puedan estar en las bibliotecas de la zona, de la comarca, para mi es fundamental», ha destacado el autor. Al respecto María José Gascón ha resaltado que el objetivo es recoger también las costumbres y tradiciones de los pueblos. «La lengua es salgo que queremos conservar tal como lo hablamos. Es un bien inmaterial que hemos de conservar porque la lengua también es Patrimonio”.

A diferencias de ediciones anteriores cuando en las que se otorgaron dos premios, en esta ocasión habrá tres premiados – primera, segunda y tercera posición-, reconocimientos que incluyen una cuantía económica de 500, 300 y 200 euros respectivamente. Además, se continúa con la posterior publicación de los relatos ganadores. ”Lo más importante es la publicación ya que cuando un autor ve su relato publicado es lo que realmente le llena”. Las bases completas están publicadas en el Boletín Provincial de Teruel así como en la página web de la Comarca del Bajo Aragón. También se harán extensivas a distintas asociaciones del territorio. La fecha tope para la presentación de trabajos es el 29 de octubre del presente año.

En el acto de presentación han estado presentes también el presidente de la comarca del Bajo Aragón Luis Peralta quien ha resaltado la importancia de divulgar los tesoros del territorio. «Es el primer acto que hacemos con público para la presentación de estos proyectos dentro del aforo permitido y estamos muy contentos. El año pasado no pudimos celebrarlo por la pandemia», ha explicado. El presidente ha remarcado «la aceptación y la acogida» del público. «Estos proyectos están muy consolidados dentro de la comarca y se trata de visualizar nuestro territorio y nuestras tradiciones a través de las palabras y espectaculares imágenes». También ha estado presente el vicepresidente de la institución comarcal José Manuel Insa, algunos representantes políticos y de distintas asociaciones del territorio.

Acto de presentación del segundo volumen de ‘Escríbelo’./I.M.

XIV Concurso de fotografía ‘Miradas al Bajo Aragón’

También se encuentran publicadas las bases del XIV Concurso de fotografía “Miradas al Bajo Aragón. El tradicional certamen tiene una gran aceptación. En la última edición participaron cerca de 80 fotografías y la intención es continuar con este legado, retratando visualmente la cultura bajoaragonesa.

Este material pasa a ser propiedad de la institución comarcal y con él se realiza una exposición itinerante con las fotografías ganadoras en cada edición. La institución ofrece esta exposición a cualquier pueblo de la comarca en el caso de que la soliciten para sus propios eventos culturales. “Este material lo utilizamos también para difundir el patrimonio que tenemos en nuestra comarca”, ha explicado María José Gascón. Para este certamen se contemplan 3 premios de 350, 300 y 150 euros más cuatro accésit de 100 euros cada uno. La fecha tope para la presentación de trabajos es hasta el 5 de noviembre del presente año.