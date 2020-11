La Comarca del Maestrazgo organiza unas jornadas online sobre igualdad

La Comarca del Maestrazgo ha organizado, gracias a un convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer, unas jornadas sobre igualdad en las que se abordará esta cuestión desde diferentes perspectivas. Desde este sábado 14 de noviembre y hasta el 11 de diciembre están previstas un total de 9 sesiones online, bajo el nombre ‘Jornadas de actuación y prevención en favor de la igualdad de género en contextos comarcales’.

Se tratarán diferentes temáticas, guiadas por varias ponentes de relevancia nacional, todas ellas mujeres. «Hablaremos de la ética gracias Esther Busquets; Alma Serra, desde Andalucía, abordará la educación emocional y el duelo tras cualquier pérdida; de economía de los cuidados con la Fundación Mundubat; y de otros asuntos como abuso y violencia en discapacidad o dependencia», adelanta Miguel Montañés, trabajador social de la Comarca del Maestrazgo.

Las personas interesadas deben inscribirse a través de la página web IgualdadMaestrazgo.com, donde además está disponible el planning de todas las sesiones. Además, recibirán un certificado de asistencia de la Comarca del Maestrazgo en Igualdad de Género. «Si una persona quiere asistir a todas las sesiones recibirá un certificado que acredita el haber participado en las 30 horas de las que se componen las jornadas. No obstante si una persona no puede ir a todas o no está interesada en todas las ponencias, puede apuntarse a una sola charla y le haremos un certificado de las formaciones concretas a las que haya asistido», matiza Montañés.

Cabe destacar que estas jornadas están abiertas tanto al público en general como a diferentes perfiles profesionales, sobre todo centrados en el ámbito de los Servicios Sociales. Por el momento ya hay más de 50 plazas cubiertas, de un máximo establecido de 1.000 personas.