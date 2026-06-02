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02 JUN 2026|

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La PAU arranca en el Bajo Aragón Histórico entre nervios y un despiste: «Nos han repartido el examen que no era»

VÍDEO. En Alcañiz se examinan 210 estudiantes de todas las comarcas, excepto Cuencas Mineras al estar convocados en Teruel. La Universidad de Zaragoza ha convocado este miércoles una reunión con la comisión evaluadora para analizar el impacto del error

Salida del examen de Lengua Castellana y Literatura II./ S.F.
Salida del examen de Lengua Castellana y Literatura II./ S.F.

Sofía Fondevilla02 06 2026

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Alcañiz

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Repasos de última hora, nervios y abrazos para superar el día más dífícil de todos: el primer día de la Prueba de Acceso a la Universidad. Los 210 estudiantes del Bajo Aragón Histórico que se presentan este año han acudido puntuales como un reloj al IES Bajo Aragón de Alcañiz para su primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura II. Sin embargo, lo que algunos recibieron, por error, fue el examen de Historia de la Filosofía.

La equivocación, que se ha corregido rápidamente, ha salido del aula 90 minutos después, cuando los primeros en terminar lo comentaban en el exterior del instituto en corrillos. "Nos han repartido el examen que no era y han podido leer bien las preguntas", señalaban. La Universidad de Zaragoza ha convocado este miércoles una reunión de la comisión organizadora para valorar el impacto y decidir si se tomarán medidas al respecto. Pese al incidente, la jornada ha continuado con normalidad y el segundo examen de la mañana -el de Historia de la Filosofía- ha comenzado a las 11.45, terminando a la 13.15.

Las sensaciones tras la primera prueba del temario común han sido dispares. Hay quien ha asegurado que ha sido "más fácil de lo que esperaba" y para quien Lengua y Literatura ha sido un reto. "Se ha hecho lo que se ha podido. Lo más difícil ha sido la parte de literatura", ha valorado el estudiante de Valderrobres, Mario Coconeano. El poema 'Caracol' de Rubén Darío y Los Santos Inocentes de Miguel Delibes han sido los dos autores que han entrado este año y que han dejado fuera el teatro. Desde Caspe, África Palacios ha sido una de las alumnas que hubieran preferido el género excluido: "Íbamos todos a jugarnos mucho a teatro. Nos hemos apañado como hemos podido. También pensábamos que iba a salir la argumentación en el comentario de texto, pero ha salido la cohesión", ha explicado.

45 minutos después de entregar el examen de Lengua Castellana y Literatura II, quienes habían elegido Historia de la Filosofía se han vuelto a sentar en el pupitre. Al terminar, el filósofo más comentado entre los corrillos ha sido Platón, quien ha sido el seleccionado para el comentario de texto. "Me ha salido mejor que el de Lengua y he estado menos nervioso", apuntaba el calandino Adrián Caldú, quien al terminar el primer examen ya adelantaba que al resto de pruebas iría más tranquilo.

La vista puesta en las notas de corte

Los meses de estudio y práctica han sido cruciales sobre todo para quienes buscan una nota alta para entrar en su carrera soñada. Enfermería, Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Civil y Magisterio han sido algunas de las profesiones destacadas entre los estudiantes. También ha habido alumnos que se han presentado a la PAU para no cerrarse puertas: "Mi idea es estudiar un grado de Formación Profesional de Comercio Internacional", ha señalado el estudiante Mario Coconeano.

Los centros examinadores también afrontan durante la PAU un reto, que es el de acoger a los cientos de estudiantes. La jefa de estudios del IES Bajo Aragón, Sandra Prats, ha explicado que buscan repartir los espacios según las indicaciones del tribunal: "Nos piden que cuantos más alumnos haya en un aula mejor. Por ello, utilizamos el polideportivo del instituto, en el que caben unos 150, y luego dos aulas en un edificio porque no caben todos".

Los únicos estudiantes que no acuden a Alcañiz a examinarse son los de la comarca de Cuencas Mineras, que acuden a Teruel. "Este año son unos 20 alumnos. Tenemos un profesor colaborador que es el que muy amablemente se encarga de buscar alojamiento para que puedan comer y dormir. Agradecemos a la escuela hogar de Teruel, que nos acoge ahí cerca del campus", ha subrayado la directora del IES Fernando Lázaro Carreter

En cuanto a cambios en la PAU, este año se han centrado en los horarios con el adelanto de los primeros examenes a las 9.30, cuando el año pasado empezaban a las 11.00. Los tres días, las horas se mantienen igual con pruebas a las 9.30, 11.45, 16.00 y 18.15. Por la mañana se concentran las materias comunes y/o de modalidad obligatorias, y por la tarde las de modalidad e idiomas.

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