La Comarca del Matarraña pedirá hacerse cargo de la vialidad invernal de las carreteras autonómicas

La Comarca del Matarraña pedirá poder hacerse cargo de los dispositivos de vialidad invernal en todas las carreteras de titularidad autonómica como ya se encargan de las de titularidad provincial -con las que ya existe un convenio con DPT-. Se trata de la A-231 entre la N-232 a la altura de Valdealgorfa y el límite con la provincia de Tarragona, la A-1414 que une Calaceite, Cretas, Valderrobres y Monroyo; y la A-1413 entre Valderrobres y Calaceite.

Así lo pone de manifiesto la vicepresidenta de la institución comarcal, Carmen Agud, quien destaca lo «positivo» del convenio que con la Diputación de Teruel a través del cual la institución comarcal se hace cargo de la vialidad invernal de buena parte de las carreteras de titularidad provincial de la comarca. Para ello utiliza tres máquinas conveniadas.

Sin embargo, Agud denuncia que esas mismas máquinas autonómicas tienen que pasar por carreteras que inevitablemente tienen que atravesar, con las palas subidas, en lugar de poder limpiarlas. «Se dan situaciones incomprensibles como que una máquina no pueda entrar a la A-231 con la pala bajada, a pesar de que se notifique una incidencia o un accidente. No hemos tenido problemas en la parte alta del Matarraña, pero sí en la parte baja, donde también nevó y creemos que asumiendo esta competencia tendríamos mayor agilidad», explica la vicepresidenta, Carmen Agud.

Uno de los principales problemas tuvo lugar en la carretera entre Lledó y Arens de Lledó. Se trata de una carretera que constituye la principal vía de comunicación entre ambas poblaciones. No solo eso. Para los conductores y vecinos de Arens, es la carretera principal para desplazarse -o llegar- a Valderrobres, Cretas, Horta de Sant Joan y la vecina provincia de Tarragona. Recientemente, y ante la petición municipal, DPT la asfaltó. Sin embargo el problema llega cuando las quitanieves deben limpiar esta vía que, de facto, es la más utilizada por los vecinos de Arens de Lledó y también de Lledó para trasladarse al municipio vecino así como a fincas existentes entre ambos términos municipales. Para ambas administraciones esta carretera constituye «un camino vecinal». Exigen por ello que esta vía se incluya en la red de carreteras. «Creemos que esta vía también debería de estar transferida a la comarca del Matarraña, para nosotros es una carretera y es la que muchos vecinos utilizamos para desplazarnos», manifestó María Teresa Crivillé, alcaldesa de Lledó. Fue la primer edil la que interfirió, ante la llegada de las quitanieves, para que se limpiase esta carretera tras constatar que los conductores de las mismas no tenían instrucciones para limpiar esta vía de comunicación.

En la misma línea se manifesta Xavier Cortés, alcalde de Arens de Lledó. «Desde Diputación se considera que esta vía es solo un camino asfaltado, aunque en el catastro aparece como titular. La realidad es, que por allí circula el transporte escolar, así como desplazamientos discrecionales a diario y a todas horas. Tiene que ser considerada carretera por alguna administración», afirma el alcalde. Asimismo, desde Lledó denuncian que en las últimas nevadas las diferentes quitanieves no llegan hasta el puente del río Algars, en el límite autonómico, cosa que, subrayaron, sí que hacen las quitanieves de la vecina Generalitat. «Solo pedimos un poco de sensibilidad. En el lado de Cataluña sí que se limpia la T-1100 que parte desde la general de Tortosa a Alcañiz. Y cuando entran limpian el puente, donde está el límite entre Aragón y Cataluña e incluso ven la situación y avanzan hasta darnos acceso. Solo pedimos que cuando vuelva a nevar se tenga la misma sensibilidad desde nuestras instituciones», explica María Teresa Crivillé, alcaldesa de Lledó.

Ambos alcaldes reconocen que ninguna institución tiene la obligación de limpiar esa carretera pero subrayaron que es una «anomalía» que ni DGA ni DPT la consideren como carretera cuando, de facto, por allí transitan autobuses y vehículos. «Tiene que ser una carretera de la red provincial o autonómica y no puede ser tierra de nadie», manifestaron ambos ediles. Ello mientras, cabe recordar, la carretera de Arens de Lledó a Calaceite, la TE-3341, acumula más de un lustro de obras, por tramos. A pesar de haber actuado en la reforma de alguno de ellos, no se ha aplicado asfalto de tipo industrial si no una capa provisional. Asimismo, quedan pendientes de actuación 5 kilómetros, hasta la A-1413, cuyo estado es paupérrimo.

Desde el departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, a pesar de estar abiertos a nuevas propuestas, recuerdan que existe un convenio rubricado en enero de 2019 entre la Diputación General de Aragón y la Diputación de Teruel a través del cual, la administración autonómica se encarga, en consenso con DPT, de limpiar las vías de titularidad de DGA. Recordaron que la administración autonómica actúa, en algunas que son de titularidad provincial y subrayaron que el citado convenio fue rubricado hace menos de 4 años por ambas administraciones y que, en cualquier caso, deberán solicitar, de igual modo, a la administración provincial su modificación. No obstante, matizan estar abiertos a recibir cualquier propuesta concreta así como estar interesados en saber en «qué puntos concretos» la actual situación conlleva algún perjuicio a la hora de actuar tras una nevada. Por su parte, cabe recordar, que en la N-232 y en la N-420 es la Red de Carreteras del Estado la que actúa con sus propias quitanieves.