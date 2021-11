Las comarcas apoyan el servicio de cuidadores de niños en domicilios

El Instituto Aragonés de la Mujer tiene previsto que el Plan de Corresponsables esté en funcionamiento a principios de 2022. Para poner en marcha este proyecto Aragón dispone de más de 3.250.000 euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que se repartirán entre los territorios, en función de los habitantes de cada comarca. Estos días la directora del IAM, María Goikoetxea y el departamento de Administración Local están manteniendo reuniones con los presidentes de las 33 comarcas de Aragón para definir cuál es la mejor forma de implementar este servicio con el que se va a crear una bolsa de cuidadores cualificados para menores de 14 años en el domicilio.

Aunque se creará una única bolsa, cada comarca gestionará el servicio en su territorio, ya que las persona que se inscriban en la bolsa, las cuales deben tener una titulación específica o experiencia en el ámbito de los cuidados, pueden decidir en qué comarcas quieren trabajar. También está todavía pendiente determinar de qué forma se va a contratar a estas personas, si serán a través de contratos de interinidad o por el contrario, su contratación se hará a través de una empresa externa. Las reuniones son continuas para resolver todas estas dudas de cara a la firma del convenio prevista para mediados del mes de noviembre.

Perspectiva de las comarcas

La mayoría de las comarcas ven con buenos ojos esta iniciativa, que se abordó en la última reunión del Consejo de Cooperación Comarcal, y en la que el Gobierno de Aragón aclaró las dudas que presentaba el plan entre los presidentes comarcales. A día de hoy los territorios estas analizando la situación de su territorio. «Estamos encantados con la idea», señala Narciso Pérez presidente de la comarca del Bajo Martín, que explica que van a realizar un sondeo entre la población para saber cuánta gente podría solicitar este servicio. Sin embargo están a la espera de conocer cómo será el procedimiento para solicitar y conceder esta ayuda.



Asimismo, Luis Peralta, presidente de la comarca del Bajo Aragón, explica que este servicio dará respuesta a la diversidad geográfica que hay en el territorio, «igual que desde la comarca ofrecemos el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores, este plan permitirá que demos también apoyo para atender a los niños de hasta 14 años». También confirma que hay dudas, pero «como siempre que se pone en marcha un nuevo servicio», y que la comarca del Bajo Aragón firmará el convenio.



Por su parte la presidenta de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, Marta Sancho, cree que esta iniciativa permitirá obtener los mismo servicios a los ciudadanos del medio rural que a los que vivan en el medio urbano o en las grandes ciudades. «A día de hoy la conciliación en los pequeños municipios no es tan fácil que en otro sitios, por lo que el Plan de Corresponsables solventaría muchos problemas entre la ciudadanía», afirma.



La comarca a la que más dudas genera este nuevo proyecto es a la del Matarraña porque temen que pueda afectar a la estructura de la Escuela Infantil Comarcal Sagalets. Esta red está formada por 8 aulas mixtas, repartidas entre los municipios de la comarca. Actualmente dan servicio a 80 alumnos comprendidos entre los 0 y 3 años. Y la plantilla la componen 1 maestra de Educación Infantil, y 7 técnicos de Educación Infantil. «En estas escuelas ya estamos desarrollando diferentes proyectos enfocados a la conciliación familiar y el trabajo» explica el presidente Rafael Martí, que reconoce que la propuesta les ha pillado un poco de sorpresa. «Lo estamos analizando para ver hasta donde podemos llegar, porque hay algunos puntos que no los vemos claros», y reconoce que desde la institución comarcal se está realizando un gran esfuerzo por la red de escuelas infantiles, a lo que habría que sumar la búsqueda de profesionales que quisieran formar parte de esta bolsa, «no puede romper la estructura de las escuelas infantiles porque tendríamos que compaginarlo todo y sería complicado». Tampoco ven claro la manera de contratar, porque todavía no se ha determinado si serían empleados externalizados o tendrían que contratarlos la propia institución. Sin embargo el presidente comarcal aclara que no están cerrados a este plan, y que se está analizando con los servicios sociales de la comarca.

Por el contrario, la comarca del Maestrazgo cree que son ayudas muy útiles, ya que en su territorio no hay disponible un servicio de aulas para madrugadores y los vecinos tienen que recurrir a familiares. Pero les preocupa que no haya personas interesados en trabajar como cuidadores, después de que otras vacantes de empleo se hayan quedado sin ocupar en el pasado.



En la comarca de las Cuencas Mineras no están seguros de si habrá una gran demanda del plan, pero «lo vamos a secundar porque creemos que es algo positivo», determina José María Merino, presidente de la institución. Además consideran que podría ser una buena herramienta para legalizar muchos trabajos de cuidados que actualmente se realizan de manera extraoficial, lo que beneficiaría a esas trabajadoras. Actualmente se está estudiando cuál es la mejor forma de aplicar el plan, explica Merino, «podría contratar a la gente directamente la comarca a través de una bolsa, o podría ser a través de una empresa externa que también tuviera su propia bolsa y que nosotros pudiéramos acudir a ella en función de las necesidades». También están a la espera de que se determine si la contratación va a ser por horas o por otra modalidad. En todo caso, «desde que nos lo plantearon solo hemos visto cosas buenas», concluye el presidente comarcal