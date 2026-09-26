El Comendador regresa a Mas de las Matas con una recreación de un pleito de 1739: «Fue una disputa que duró 30 años»

Mas de las Matas ha viajado este fin de semana hasta 1739. El municipio celebra una cita que implica a buena parte de los vecinos, ya sea participando directamente en las recreaciones o ambientando las calles con vestimentas de época, y que permite divulgar la historia local a través de la toma de posesión de los comendadores de la Encomienda de Castellote en los siglos XVII y XVIII.

En esta edición, la Asociación Regreso del Comendador ha decidido recrear de nuevo un pleito que mantuvo durante 30 años enfrentados a Mas de las Matas, Aguaviva y La Ginebrosa con el Cabildo de Zaragoza. En una calurosa tarde de sábado, el Comendador ha llegado al municipio a las 18.00. A continuación, la comitiva se ha desplazado hasta el escenario principal, situado en la plaza de la iglesia, donde 18 personas han participado en la representación de este episodio histórico.

El conflicto enfrentó a los tres municipios con el Cabildo de Zaragoza por la imposición del pago del diezmo sobre productos como las judías, el maíz y otras legumbres. "Los cosecheros masinos, aprovechando que se había abierto una nueva acequia, comenzaron a sembrar legumbres donde antes producían trigo. Entonces, el Cabildo exigió el pago del diezmo de las legumbres, cuando hasta la fecha no se hacía", ha explicado Pepe Izquierdo, presidente de la Asociación Regreso del Comendador.

Actividades desde el viernes

Las actividades comenzaron el viernes por la noche, cuando un elenco de 20 actores recreó un aquelarre y una persecución de brujas por parte de la Inquisición. La fiesta se celebra cada dos años y, según la organización, está registrando una elevada participación.

"El ambiente es magnífico y los vecinos y visitantes llenan las calles de nuestro pueblo durante todo el fin de semana", ha señalado la alcaldesa, María Ariño. La edil también ha destacado el trabajo de la organización: "Hay mucho trabajo por parte de la asociación para que todo se desarrolle a la perfección".

La programación continúa este domingo con una exhibición de aves rapaces y una sesión de juegos para todas las edades. Otro de los actos destacados será la misa cantada en latín por la coral Alfonso Berenguer, a la que seguirá la despedida del Comendador. La celebración cerrará así tres días de actividades en los que Mas de las Matas recupera y divulga un fragmento de su historia con la implicación de vecinos y visitantes.