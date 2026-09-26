La Mata de los Olmos reivindica el sector porcino con una feria: «Es el principal motor económico del pueblo»

La Mata de los Olmos vuelve a poner este fin de semana el foco en uno de los principales motores económicos de la localidad. La celebración de una nueva edición de La Mata Porc sirve como escaparate para un sector que va mucho más allá de los puestos instalados en la plaza Mayor y que mantiene una importante actividad empresarial y laboral en el municipio. Crianza, cebaderos, matadero, elaboración de embutidos y secado de jamones forman parte de una cadena que, según explica la alcaldesa, Silvia Inés Gimeno, está prácticamente completa en la localidad.

La feria, que comenzó este viernes y concluirá este domingo, se celebra cada dos años y combina actividades divulgativas, gastronómicas y de carácter festivo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha querido mantener como eje principal la promoción de una actividad que tiene una fuerte implantación en La Mata de los Olmos.

“El sector porcino es uno de los principales, por no decir el principal motor económico del pueblo”, explica Gimeno. Una buena parte de los vecinos trabaja directa o indirectamente en esta actividad, tanto a través de las explotaciones ganaderas como de las empresas de transformación asentadas en el municipio.

Un ciclo prácticamente completo en el municipio

La localidad cuenta con varias empresas que representan diferentes eslabones de la cadena. Entre ellas se encuentra Aragón Matadero, especializado en el sacrificio de cerdas, que actualmente emplea aproximadamente a 80 personas y se encuentra inmerso en un proceso de ampliación.

Según detalla la alcaldesa, esta ampliación permitirá incrementar la actividad y prevé también un aumento de los puestos de trabajo. A este crecimiento se suma la evolución de Cierzo Alimentaria, empresa dedicada a la elaboración de embutidos que cuenta con más de 60 trabajadores en La Mata de los Olmos y que, según Gimeno, “ha crecido en dos años muchísimo”. La compañía también desarrolla actividad exportadora.

A estas empresas se suma El Rullo, de Villalobos, que dispone de un secadero de jamones en la localidad y mantiene varios puestos de trabajo. El tejido empresarial se completa con las explotaciones ganaderas. La Mata de los Olmos cuenta actualmente con unas 20.000 plazas de cerdo de cebo, una actividad de la que viven directamente alrededor de seis o siete familias del municipio.

“Aquí en el pueblo tenemos todo lo que sería el círculo que cierra el porcino”, resume la alcaldesa. Desde la crianza y la transición de los animales hasta los cebaderos, la matanza, la elaboración de embutidos y el secado de jamones, diferentes fases de la cadena productiva están presentes en la localidad.

Una feria pensada para divulgar y convivir

Con este contexto, La Mata Porc nació precisamente con la intención de reivindicar una actividad estrechamente ligada a la localidad. La feria cuenta este año con ocho puestos, una cifra reducida respecto a otras citas comerciales, pero que responde a una concepción diferente del evento.

Decenas de vecinos y visitantes en la Plaza Mayor de La Mata de los Olmos durante la jornada del sábado por la mañana / Jesús Burgos

“Nosotros no le damos tanta importancia en sí a lo que son los puestos, es por ambientar un poco”, señala Gimeno. La prioridad del Ayuntamiento está en los actos, la divulgación y la convivencia entre vecinos y visitantes durante un fin de semana que también sirve como cierre del verano.

La programación comenzó este viernes con la inauguración oficial y el saludo musical de la banda local El Trinquete. Posteriormente tuvo lugar una charla vinculada al sector porcino y un coloquio centrado en el pasado de la matacilla y el matacerdo, con imágenes y testimonios de vecinos. La jornada concluyó con la III SalchichenFest, para la que Aragón Matadero aporta salchichas alemanas y Cierzo Alimentaria, embutidos.

Actividades e hinchables para los más pequeños en la Plaza Mayor / Jesús Burgos

Durante este sábado, la feria mantiene abiertos sus puestos en la plaza Mayor y suma actividades gastronómicas y de ocio, entre ellas una degustación con productos del porcino, además del concurso ‘El Peso Justo’ y un recital de poemas, romances y mochigangas a cargo de Joaquín Peralta.

Del pasado de la matacilla a la innovación

La programación también busca mostrar la evolución experimentada por el sector. Este viernes, el veterinario Armando Pérez Decors ofreció la charla ‘Investigación, desarrollo e innovación al servicio del sector porcino’, mientras que el coloquio sobre la matacilla permitió recuperar la memoria de una actividad tradicional que durante décadas estuvo ligada a la vida de los vecinos.

La feria continuará este domingo con la apertura de los puestos a las 11.00. A las 11.30 se realizará una visita guiada con salida desde la puerta de la iglesia y, posteriormente, una actividad de Geoparqueando con gafas 3D. La programación incluye también una muestra de corte de jamón con Levit Gracia, cuyos beneficios se destinarán este año a la Asociación Española Contra el Cáncer. La clausura está prevista a las 14.00.