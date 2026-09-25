Motorland ya tiene fecha para MotoGP 2027: El Gran Premio de Aragón se disputará del 17 al 19 de septiembre

Motorland Aragón ya tiene fecha para su próxima cita con el Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Aragón se disputará del 17 al 19 de septiembre de 2027, según el calendario del Campeonato del Mundo presentado este viernes por MotoGP. El circuito alcañizano será la decimosexta prueba de una temporada que contará con 22 grandes premios repartidos por 19 países.

La cita aragonesa quedará encuadrada entre los Grandes Premios de San Marino, previsto del 10 al 12 de septiembre en Misano, y Portugal, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en Portimão. De esta forma, Motorland volverá a tener un papel destacado dentro del tramo europeo del campeonato.

La temporada 2027 arrancará el 5 de marzo en Buriram (Tailandia) y concluirá el 28 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, con el Gran Premio de Valencia. Entre las principales novedades del calendario aparecen los regresos de Buenos Aires y Adelaida, mientras que el campeonato alcanzará una dimensión internacional récord con 22 carreras en 19 países.

Aragón, en el tramo decisivo del campeonato

El Gran Premio de Aragón llegará después de una primera mitad de temporada eminentemente europea. Tras las citas de Jerez, Le Mans, Mugello, Catalunya, Assen, Sachsenring, Brno y Silverstone, el campeonato afrontará en agosto el Gran Premio de Austria y, en septiembre, las pruebas de San Marino y Aragón.

El paso por Motorland será, por tanto, uno de los últimos grandes premios europeos antes de que la caravana abandone el continente. Tras la cita alcañizana, MotoGP viajará a Portugal y posteriormente afrontará el tramo asiático y oceánico, con Japón, Malasia, Indonesia y Australia, antes de regresar a Europa para el cierre en Valencia.

La prueba aragonesa se mantiene así como una de las citas consolidadas del calendario del Mundial. El trazado de Alcañiz volverá a reunir durante tres días a las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3, además de todo el programa de actividades asociado al Gran Premio.

22 grandes premios en 19 países

El Mundial de 2027 tendrá una marcada dimensión internacional. Tailandia abrirá el campeonato el 5 de marzo y Qatar será la segunda parada, antes de que la caravana viaje a América para disputar los Grandes Premios de Brasil y Argentina.

La cita argentina supondrá además el regreso de Buenos Aires al calendario después de casi tres décadas. Posteriormente llegarán Estados Unidos, España, Francia e Italia, antes de continuar con Catalunya, Países Bajos, Alemania, República Checa, Gran Bretaña y Austria.

Tras Aragón, Portugal dará paso al tramo final fuera de Europa, con Japón, Malasia, Indonesia y Australia. Esta última cita supondrá la vuelta de Adelaida como escenario del Gran Premio de Australia, sustituyendo a Phillip Island, antes de que Valencia ponga el punto final al campeonato.