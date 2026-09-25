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25 SEP 2026|

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La competición Motostudent de Technopark, Premio a la Sostenibilidad Empresarial de Aragón

El proyecto es galardonado después de reunir a más de 20.000 estudiantes en sus ocho ediciones

Daniel Urquizu, gerente de Technopark, recogiendo este jueves el galardón en la Noche de la Automoción de Aragón / Cedida
Daniel Urquizu, gerente de Technopark, recogiendo este jueves el galardón en la Noche de la Automoción de Aragón / Cedida

La COMARCA25 09 2026

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Alcañiz

ActualidadEconomía

Motostudent, la competición organizada por Technopark Alcañiz, recibió este jueves el Premio CAAR a la Sostenibilidad Empresarial en la categoría PYME de la Noche de la Automoción de Aragón. La iniciativa ha sido premiada después de involucrar en sus ocho ediciones a más de 20.000 estudiantes, 450 equipos universitarios y universidades de más de 25 países, convirtiéndose en una plataforma internacional de aprendizaje aplicado a la ingeniería y la movilidad.

El Clúster de la Automoción organizó la cita para reunir a un sector que está viviendo "un buen momento", según recalcó la consejera de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno de Aragón, Eva Valle. "Es un sector que tiene la capacidad de anticiparse para poder competir mejor", afirmó.

La consejera subrayó en su intervención que "la automoción aragonesa destaca por las empresas que se adelantan, innovan y se adaptan. Y esa idea define muy bien el momento que vive Aragón". Valle, asimismo, insistió en la "posición de fortaleza que tiene la industria de la comunidad en esta revolución tecnológica y energética". Valle también incidió en "la visión clara del sector" ya que "es un elemento diferencial, con la iniciativa y el pragmatismo necesarios para convertir esa visión en proyectos reales y provechosos para la industria que tenemos".

Foto de familia de los premiados, entre ellos representantes de Technopark / Cedida
Foto de familia de los premiados, entre ellos representantes de Technopark / Cedida

En el caso de la iniciativa Motostudent, esta fue premiada al "presenta la sostenibilidad desde una perspectiva integral, con formación y empleabilidad, innovación tecnológica, transición hacia una movilidad de bajas emisiones y cooperación entre universidad, empresa e instituciones". De hecho, uno de los principales méritos de Motostudent es su extraordinario impacto sobre el talento joven. No se limita, por tanto, a divulgar la sostenibilidad; forma a quienes deberán hacer posible la transformación tecnológica y medioambiental del sector.

Además, se reconoció la labor de ASAI Industrial, con el premio CAAR Innovación; Enganches Aragón, con el premio CAAR a la Innovación de Producto (electromovilidad); Moontech, con el galardón a la Innovación de Proceso Industrial (industria 4.0); Copo Zaragoza, con el premio a la Sostenibilidad Empresarial en la categoría gran empresa; Stephan González (SMR Motherson), premio a Dirigente del año; y Benito Tesier, Premio Industria de Aragón. También se entregaron dos galardones especiales a Ibercaja y Fundación Ibercaja, por "su compromiso con el tejido empresarial aragonés y su papel esencial en la evolución y el fortalecimiento del sector de automoción y movilidad".

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