Comercios de Alcañiz y Teruel ganan el VII Concurso de Escaparates navideños

Comercios de Alcorisa, Alcañiz, Calanda y Teruel han participado este año en el Concurso de Escaparates Navideños que, desde hace siete ediciones, organiza la Asociación provincial de Comercio de Teruel en colaboración de Caja Rural de Teruel. Los premios se han quedado en la capital provincial en Gervasio Decoración, y en la capital bajoaragonesa en Home. Este jueves recibieron sus cheques en sus establecimientos. El ganador elegido por el jurado profesional ha sido Gervasio Decoración, una empresa especializada en diseño de cortinas, tapicería de mobiliario y realización de lonas. Por otro lado, las redes sociales han hablado y han hecho ganador a Home Alcañiz, cuya propuesta obtuvo 408 Me Gusta en la página de Facebook de la asociación. El escaparate de Home no ha pasado desapercibido, ya que el comercio se sitúa en pleno centro alcañizano, más concretamente en el número 6 de la avenida Aragón.

En cuanto a las recompensas, como ganador del jurado Gervasio Decoración obtendrá 1.000 euros, y Home 500 de premio en publicidad en los medios colaboradores del concurso que son La COMARCA y Diario de Teruel. Además, Gervasio Decoración tendrá un video promocional para su negocio que podrá usar en sus redes sociales y así dar a conocer a la provincia sus productos y servicios.

Como explican desde la asociación provincial, un año más «los comercios de nuestra provincia han decorado sus escaparates vistiendo así de ambiente navideño las calles y plazas de la provincia». Este es uno de los objetivos de los concursos que se realizan, que ayudan a dinamizar las localidades y «también ayudan a difundir su trabajo y ponerlos en valor al tiempo que motivan a los propios comercios a decorar sus escaparates con calidad e imaginación». Aseguran que «esta iniciativa consigue llenar las ciudades y pueblos de ilusión, y así dar valor a todos los comercios y comerciantes que abren día a día sus negocios y dan vida a nuestro territorio».

Entre todos los que contribuyen a esto, ocho se han presentado al concurso en la última edición. Se trata de Coaliment y Pastelería Belenguer en Alcorisa, El Bancal y Mercería Chuni de Calanda, además de Tu Baño y Home de Alcañiz, y La Fermosa y Gervasio Decoración de Teruel. Además, los usuarios que votaron en redes sociales también optaron a premio porque entre todos los votos se sorteó un cheque-regalo de 100 euros para gastar entre los comercios participantes.

Sara Sánchez, gerente de CEOE, entregó el diploma a los responsables de Gervasio Decoración como ganadores del concurso a ojos del jurado. El Torico ya luce repuesto tras el choque de Papá Noel que les valió el galardón. / L.C.

«Súper contentas»

Detrás de cada propuesta presentada a concurso hay muchas horas de trabajo que salen de la cabeza y las manos de quienes atienden los negocios. En Home no esconden la alegría por la recompensa que les ha dado el público con su voto. «Estamos súper contentas porque entre septiembre y octubre ya empezamos con la idea y luego ya a montarla. Y van saliendo improvisaciones porque de lo que piensas a lo que va quedando, a veces cambia bastante», sonríe Pueyos Ortín. Ella y Cristina Pérez abren cada día el establecimiento en la avenida Aragón de Alcañiz y ya piensan en la próxima convocatoria. «Hay que pensar la idea y saber si tenemos que encargar lonas porque es algo que solemos hacer. Este año, por ejemplo, que ideamos un bosque queríamos que saliera una camioneta y todo eso hay que tenerlo en cuenta pronto para que nos dé tiempo a montarlo entre las dos», añade. Alguna clienta se pensó que contaron con escaparatista y nada más lejos de la realidad. «Era mi padre que nos ayudó un día a colgar unas cosas», ríe. Estas navidades se han hecho con los premios populares a nivel provincial y también del comercio de Alcañiz. «Hemos hecho pleno, estamos felices de verdad», añade Ortín, que destaca la motivación extra ejercen estas iniciativas para que año tras año los comercios se animen a innovar y dinamizar.

Esto es lo que sucedió en Gervasio Decoración en Teruel, un establecimiento especializado en el hogar, sobre todo en lonas, toldos y cortinas. En los primeros años no colocaba un adorno y ahora no le caben todos los premios en las vitrinas: tres veces han ganado el provincial y seis, el concurso de Teruel. «Empezamos a hacerlo cuando vinieron a animarnos desde la asociación porque organizaban un concurso», recuerda Javier López. Desde entonces no han parado y el montaje de la tienda ya se ha convertido en un clásico más cada Navidad en la ciudad. «Es lo que nos mantiene, porque lleva muchísimas horas de trabajo, pero viene la gente y te pregunta en verano ya que estamos preparando», sonríe. Una fuente del Torico de la que incluso sale agua y con un Papá Noel estampado ha sido la propuesta. «Recibimos el premio con alegría, cuando a uno le dan un premio siempre es motivo de alegría. Hay que currar mucho porque todos los adornos los fabricamos nosotros y se agradece que se valore», concluye.