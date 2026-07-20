De cómic a mural: Alcorisa cita a sus artistas para impartir cinco clases magistrales

El tejido artístico alcorisano es amplio y este verano varios autores se han unido para compartir sus conocimientos. El Ayuntamiento, y dentro de los actos de homenaje al pintor Valero Lecha, ha organizado una serie de clases magistrales de diferentes disciplinas. Para la parte docente se ha contado con artistas locales o amigos del pueblo. Es el caso de Joaquín Macipe, que aunque natural de Ariño, fue profesor de Plástica en el IES Damián Forment durante dos décadas.

Él fue el encargado de abrir la veda para impartir la masterclass. Macipe se encarga del cómic, mientras que las dos siguientes clases versarán sobre acuarela: una será a cargo de Chus Crespo este vienes 24 y otra, a cargo de Eloísa Lombarte el viernes 31.

Ya en agosto, la masterclass la impartirá Víctor Casado el viernes 14 y abordará la caricatura. El broche lo pondrá Yasmina Oliveros el día 20 con su clase sobre lienzo mural.

Todas las clases se imparten en los porches de la plaza de Los Arcos de 19.00 a 21.00 y requieren de una inscripción de 5 euros con el fin de planificar materiales y acotar aforo. Las inscripciones deben formalizarse a través del ayuntamiento.