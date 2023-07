Comienza la cuenta atrás para las 4h de Aragón: los prototipos de Le Mans ya ruedan en Motorland

La cuenta atrás para la disputa de las 4h de Aragón, prueba nocturna incluida dentro de la European Le Mans Series (ELMS) ya está en marcha. Cuenta de ello han dado el centenar de aficionados que se han acercado al circuito de Motorland para disfrutar de los test a puertas abiertas que se han celebrado este miércoles. La jornada de pruebas ha servido a los equipos para conocer los entresijos del trazado bajoaragonés y para dar a conocer al público general lo que será la competición real los próximos 25 y 26 de agosto. Entre los pilotos, sin duda, las miradas han estado puestas en la colombiana Tatiana Calderón (Team Virage), toda una pionera en el mundo del automovilismo a nivel internacional. Ahora compite dentro de la categoría LMP2.

El fuerte olor a gasolina y a neumático quemado, junto a un sol abrasador y el estruendo de los potentes motores de los prototipos de Le Mans han definido una tarde que no ha dejado indiferente a nadie. Además, ha sido una jornada productiva para los equipos y pilotos presentes que poco a poco van conociendo el trazado y las dificultades a las que enfrentarse cuando llegue el fuego real. «La próxima prueba del campeonato ya será aquí. Necesitamos aprender todo lo posible y estamos trabajando duro. Hace mucho calor pero la pista es muy divertida y es todo un desafío«, explicó Julien Gerbi, piloto en la categoría LMP3.

Entre el público, en torno a un centenar, no quisieron la oportunidad de ver por vez primera a estos prototipos en Motorland. Ada De Diego, de Caspe y acompañada de su padre, ha pasado la tarde en el circuito para pasar «un día diferente». «Hemos aprovechado para acercarnos. Nos ha gustado y seguramente volvamos en agosto a esas 4 horas de Aragón», desarrolló la caspolina. Por su parte, Cosmin Milán, de Alcañiz, tiene claro lo que más le ha llamado la atención. «He visto el Aston Martin en pista y me ha gustado. Están de moda con Fernando Alonso. Tenía curiosidad por ver cómo eran estos coches», destacó. Eso sí, no todos los asistentes fueron del Bajo Aragón. Marcos López, de Zaragoza, aprovechó su regreso de la playa para disfrutar de una de sus pasiones: el motor. «Era una buena oportunidad para parar a ver estos coches. Yo soy aficionado al motor, especialmente a la F-1. Ya había estado en Motorland como comisario en otras ocasiones», concretó.

Pilotos de relumbrón en la ELMS: Calderón y Montoya

Entre los pilotos que están compitiendo en esta edición de la ELMS destacan Juan Pablo Montoya, histórico expiloto de la F-1, y también su hijo Sebastián. El mayor de la saga estuvo este martes probando su prototipo, pero este miércoles ya no estuvo en Alcañiz. Quien sí lo hizo fue Tatiana Calderón, quien se mostró «encantada de estar en Motorland». La piloto colombiana, de 30 años, fue la primera mujer en llegar a la F-2 y ya sabe lo que es correr en las 24h de Le Mans o en la Indycar. «Ha sido una jornada muy positiva. Hace años que no rodaba aquí en Motorland. Va a ser importante entender cómo cambia la luz porque la prueba será nocturna. La visibilidad será clave en estas 4H de Aragón. El circuito es complicado y tiene muchas variables. Será muy interesante, eso seguro», describió Calderón.