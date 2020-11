Comienzan los trabajos de excavación para exhumar al maqui Francisco Serrano

La exhumación de los restos del maqui Francisco Serrano Iranzo ha dado comienzo este miércoles en el cementerio dels Reguers, en Tortosa, de manera inminente tras el anuncio de la consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, que confirmó el pasado lunes que los trabajos empezarán en «pocas semanas», poniendo así fin a un largo proceso de búsqueda e investigación, pero también de trabas administrativas.

Una fuente oral, quien también estuvo presente en el inicio de los trabajos, permitió localizar el cuerpo del guerrillero, que fue asesinado en 1954. Ahora, el departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, exhumará los restos para que la familia pueda trasladarlo al municipio de Castellote, donde actualmente reside su hija, Lidia Serrano. Tenía 9 años cuando se padre se fue de casa, 18 cuando le mataron. «Para mi ha sido un día alegre y triste a la vez«, ha relatado a La Comarca.

Lidia Serrano ha estado presente este miércoles en el inicio de la excavación y ha recordado que la Guardia Civil impidió que la familia se llevara el cuerpo cuando murió su padre. «Estoy muy contenta de saber que mi padre por fin va a estar donde le pertenece estar, al lado de mi madre. Por otra parte, me da mucha tristeza ver donde ha permanecido tantos años», ha relatado emocionada. Ya son 66 años desde el asesinato de Francisco Serrano, tiempo en el que según los datos recabados ha permanecido en el cementerio dels Reguers. «Lo enterraron sin nada, yo he hecho lo que he podido, mi voluntad es que lo saquen lo antes posible».

Aunque en un principio se barajaron dos puntos posibles para empezar a realizar las prospecciones, un testigo directo del enterramiento de Francisco Serrano– quien ha estado presente en el inicio de la excavación-, ha indicado el punto «exacto» donde asegura que se encuentran los restos. «Estuvo cuando enterraron a mi padre y por eso sabe donde está la fosa», ha relatado su hija, quien ha tenido posibilidad de conocerle. Este testigo tenía siete años cuando presenció el enterramiento.

Aunque todos los indicios concluyen que el lugar donde se está buscando es el correcto, se tiene por delante varios días de un proceso de búsqueda minucioso. «Costará unos cuatro días levantar la tumba y otros cuatro meses hasta que lo puedan trasladar», ha explicado Lidia Serrano. Una vez localizados los restos, estos serán cotejados con una muestra de su ADN que ya se encuentra disponible en el Servicio de Genética de Vall d´Hebron. Cabe destacar que el intento por recuperar los restos de Francisco Serrano supone una iniciativa pionera a nivel estatal, ya que el objetivo es repatriar los restos desde Tortosa hasta Castellote con todos los impedimentos que ello conlleva.

La hija de Francisco Serrano ha querido destacar también «la gran ayuda de las autoridades», quienes también han estado presentes en el inicio de la excavación, entre ellas, la Directora de Memoria Democrática de la Generalitat, Gemma Dòmenech. También ha estado presente el principal investigador del caso quien ha conseguido recabar la mayor parte de la información con testigos directos, el periodista Óscar Meseguer.

Por su parte desde la Asociación de Familiares y Amigos Asesinados en Magallón (AFAAEM)-entidad que se ha implicado en el proceso de búsqueda y ha asesorado a la familia-, se han mostrado muy satisfechos con el avance de la búsqueda. «Celebramos que se haga todo lo posible, es una satisfacción grande poner nombre y apellidos a los restos de sus ser queridos y terminar con una larga espera», ha destacado Pilar Gimeno, presidenta de la aosicación.

El guerrillero Francisco Serrano Iranzo fue asesinado el 3 de agosto de 1954 en la pedanía dels Reguers. Este maqui, miembro de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), era un militar muy activo y pasó sus últimos años de vida junto a Florencio Pla Meseguer, más conocido como ‘La Pastora’.