Comienzan las inscripciones para el curso de dispensación responsable de bebidas alcohólicas de Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz organiza la próxima semana, el lunes 12 y el martes 13, una nueva edición del curso de dispensación responsable de bebidas alcohólicas con el objetivo de difundir entre los hosteleros de la ciudad las principales herramientas al respecto del control y la prevención de las intoxicaciones etílicas. Los que realicen el curso tendrán puntos adicionales en los pliegos de condiciones para las barras que el Ayuntamiento adjudica de cara a eventos festivos y al aire libre. Una veintena de establecimientos han superado ya esta formación en anteriores convocatorias, configurando ya entre el tejido hostelero nocturno de la ciudad una red de prevención de conductas poco saludables al respecto del consumo de alcohol en las noches de fiesta en la ciudad.

En marzo de 2022 fue la segunda vez que se celebraba esta formación, que ya consiguió un buen impacto en 2019, antes de la pandemia. Precisamente las circunstancias sanitarias de esos dos años de restricciones por la covid interrumpieron la impartición de estas formaciones, recuperadas el año pasado y que se repiten en esta primavera a punto de terminar, una tercera edición que tiene el objetivo de seguir recordando al sector de la hostelería algo que ya conocen y practican en buena medida: la importancia del cumplimiento de la normativa sobre la prohibición de venta de bebidas y la dispensación de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. La formación permitirá a los hosteleros adquirir nuevas estrategias para el manejo de situaciones conflictivas generadas por personas que ya han abusado del alcohol, así como prevenir que se genere este sobreconsumo.

La formación se llevará a cabo en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Municipal con una doble cita: el lunes 12 de 17.00 a 19.00 y el martes 13 de 10.00 a 12.00. Para facilitar la participación de los establecimientos se ofrece la posibilidad de elegir entre horario de mañana o tarde. Para participar es necesario realizar una inscripción previa en estos enlaces escogiendo horario de mañana o tarde.

El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones, ya ha remitido por correo cartas a los establecimientos hosteleros de la ciudad comunicando la celebración de este curso. Los que realicen esta formación recibirán un cártel y una pegatina identificativa que podrán colocar en un lugar visible de su establecimiento, para mostrar así su adhesión a las buenas prácticas en este ámbito. Un cartel, además, con un pequeño catálogo de consejos y la mención bien visible de que el establecimiento tiene una amplia oferta de bebidas no alcohólicas y no servirá alcohol a quien presente visible estado de embriaguez. Esta distinción va a ser contemplada en los pliegos de condiciones municipales para la gestión de barras en diferentes eventos: Moto GP, Fiestas Patronales, Festivales, etc.

Por dispensación responsable de bebidas alcohólicas se entiende el establecimiento de diversos protocolos y medidas por parte de los locales de ocio tendentes a disminuir el riesgo de problemas relacionados con el consumo de alcohol de los clientes. Se orienta principalmente a tres objetivos: Impedir el acceso de alcohol a los menores de edad, evitar servir más alcohol a clientes con intoxicación etílica, y plantear medidas para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol. El impacto de estas medidas es bien medible no sólo para los propios clientes, sino para la imagen del local, cuyo ambiente mejora y se hace más atractivo para todos los públicos.