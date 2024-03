La Comisión Ejecutiva del PAR convoca un Congreso Extraordinario para el 23 de marzo

La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés votó este jueves a favor de convocar un Congreso Extraordinario para el próximo 23 de marzo, respondiendo así a las peticiones de unos 500 militantes, un 50% de los afiliados. Esta convocatoria se fundamenta en el artículo 33.2 de los Estatutos del Partido Aragonés relativo a la celebración de un Congreso que dice textualmente: «Con carácter extraordinario se reunirá cuando lo acuerde la Comisión Ejecutiva, por mayoría absoluta del total de sus miembros de derecho, o cuando lo soliciten un mínimo del 20% de los militantes».

En la reunión celebrada se aprobó el censo provisional para el Congreso Extraordinario y se ha designado a los miembros que conformarán la comisión organizadora del cónclave. El presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, defendió «la legitimidad» de la Comisión Ejecutiva y añadió que la reunión extraordinaria de hoy tenía una función fundamental: «dar cuenta de las solicitudes de la militancia de este partido que reclaman la celebración de un congreso extraordinario». «Han sido más de 500 firmas, más del 50% de la militancia del partido que, de forma motivada y justificada, ha solicitado este congreso ante el temor por la supervivencia de este proyecto político fundamental para Aragón y para España», puntualizó

Detalló, además, el orden del día del Congreso Extraordinario: «Dar una solución a la vorágine judicial en la que estamos inmersos, actualizar el mensaje político del partido mediante una ponencia, actualizar nuestros estatutos y, por último, renovar la Comisión Ejecutiva porque ha llegado el momento de darle un impulso a un partido que lleva luchando desde hace año y medio para tratar de sobrevivir y lo está consiguiendo».

El presidente del Partido Aragonés insistió en que «somos un partido fundamental en el territorio y ha llegado el momento de darle un nuevo impulso y que una nueva Ejecutiva coja las riendas con el apoyo de todos los que estamos comprometidos con este proyecto político fundamental para Aragón». «Esta Ejecutiva, por responsabilidad, porque estamos en una situación insostenible, ha decidido seguir adelante, seguir trabajando por este proyecto, para que el Partido Aragonés siga defendiendo los intereses de las aragonesas y los aragoneses«, concluyó antes de anunciar que no encabezará ninguna candidatura en el Congreso Extraordinario.

Por su parte, el secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, destacó el hecho de que «haya sido la militancia la que ha reclamado la convocatoria del Congreso Extraordinario«. Anunció que presentará una candidatura en el Congreso «con el apoyo de la militancia y mis compañeros». «Vamos a hacer un gran grupo de gente en el que somos todos iguales, no están los ricos y los pobres, los señoritos y los trabajadores, somos todos trabajadores, gente que viene de abajo y que vamos a sacar nuestro partido adelante«, señaló.

Izquierdo insistió en que encabezará una lista porque, dijo, «creo que tengo los apoyos, porque siento los apoyos desde la parte más alta de Huesca a la más baja de Teruel, la gente está diciendo que hay que seguir adelante pese a quien le pese». Asimismo, animó a todos los militantes a participar en este Congreso Extraordinario porque, ha afirmado, «va a tener un derecho muy importante: un militante un voto. Aquí no va a valer ser amigo de nadie para poder votar, cualquier militante de cualquier rincón de Aragón vendrá sin que le paguen el autobús, podrá venir y votar a quien quiera«. Deseó, además, que no haya solo una candidatura, «ojalá que haya dos o tres porque me gustaría que, de una vez por todas, la gente sea valiente y el que se quiera presentar a este congreso que lo haga«, afirmó.

«Con la cabeza alta, dando la cara, sin escondernos presentaré una candidatura formada por mujeres y hombres de todo Aragón que tenemos las manos limpias y que no le debemos nada a nadie, solamente a la gente que votó al Partido Aragonés», señaló antes de añadir que «somos los únicos capaces de refundar el centro aragonesista porque somos los únicos que representamos a alguien«. «Tenemos a más de mil militantes detrás que quieren que el partido salga adelante, contamos con gente de candidaturas independientes de todo el territorio aragonés que está hablando con nosotros, que quiere formar parte de ese aragonesismo moderado«, insistió antes de animar a todos los que quieran a sumarse a este proyecto.