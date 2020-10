Facilitar la conciliación laboral

Casi todas las trabajadoras de Óptica Bajo Aragón han sido madres, y siempre se les ha concedido una reducción de jornada sin problema. Una mamá acaba ahora de volver a trabajar tras un año de excedencia, y lo ha hecho “muy contenta”, al igual que Carmen y su marido Óscar. “Cuando llegué a Andorra estaba embarazada de 7 meses y viendo mis necesidades propias que no pude cumplir porque era mi negocio y tenía que tirar para adelante y Óscar igual, cuando una trabajadora decía ser mamá se le daba reducción de jornada sin problema”, explica Carmen. Igualmente, en el día a día hay flexibilidad laboral. “Si alguien se pone malo o su hijo o tiene que ir al médico, y me piden cambiar el horario, lo hacemos sin problemas. Cuando me lo piden es real, no es costumbre y yo confío totalmente”, cuenta Carmen.