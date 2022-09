¿Cómo tener voz propia en la cultura desde la cercanía?: cuatro periodistas aragoneses responden

¿Cómo tener una voz propia desde la cercanía? Esta es la pregunta que respondieron este jueves por la tarde los periodistas culturales de La COMARCA, Beatriz Severino; Diario de Teruel, Miguel Ángel Artigas; Heraldo de Aragón, Santiago Paniagua; y El Periódico de Aragón, Daniel Monserrat. Los cuatro incidieron en una ponencia moderada por la directora del curso, Eva Defior, en la importancia de darle un enfoque propio de su territorio a los temas y hacer seguimiento de los artistas y grupos, desde los más pequeños a las grandes estrellas. Todos los ponentes utilizaron trabajos que proyectaron en el escenario para explicar cómo trabajan.

Beatriz Severino, periodista del periódico La COMARCA, fue definida por Defior como «rastreadora de historias que desarrollan la curiosidad». Destacó la importancia que tiene la imagen a la hora de que el público ponga atención en lo que lee. Además, subrayó la gran labor que se realiza al informar sobre temas culturales y cómo la mirada desde el territorio es muy importante. «La cercanía juega un papel clave en el periodismo cultural ya que recibes noticias de diferentes fuentes con entusiasmo que merecen la pena ser contadas», afirmó Severino

Por su parte, Miguel Ángel Artigas, responsable de cultura del Diario de Teruel, habló de sus inicios. «Pasé de la redacción de deportes a la redacción de cultura y me di cuenta de muchos temas que eran muy interesantes y no se estaban contando», señaló Artigas. Además, añadió que otros medios nacionales tienen mucho contenido y poco espacio, algo que da más importancia a los medios locales otorgándoles la responsabilidad de dar voz a lo que los grandes medios no pueden abordar. «Hay que dar salida al talento que hay en Teruel, que quizá no juegue en las divisiones altas en cuanto a prestigio, pero tienen mucho que explicar y que contar», reivindicó.

Santiago Paniagua, jefe de Cultura del Heraldo de Aragón, explicó que es llamativo como en Aragón lo cultural es mucho más importante que en otros lugares, y echó la vista atrás para recordar cómo eran los periódicos hace décadas. «En cultura no había periodistas como tal, eran personas con vocación periodística e inquietud cultural con diferentes profesiones que sacaban un par de horas al día para hacer lo que más les gusta», recordó Paniagua. También recalcó que es necesario que los periodistas sigan contando las historias desde la cercanía.

Por último, Daniel Monserrat, explicó cómo comenzó como responsable de cultura de El Periódico de Aragón con el objetivo de dar un paso más hacia la aragonización de la sección. «El hecho cultural está por encima de todo, intentando dar voz a lo que se cree que realmente se tiene que dar y no a lo que se le está dando mayoritariamente, es un riesgo que hay que asumir», señaló. Monserrat también dejó claro que la cultura es más importante que la repercusión que pueda tener, aunque no es una tarea fácil. «No es sencillo cubrir la sección de cultura, es satisfactorio, pero es algo complicado de realizar», expresó el periodista.

Esta ponencia finalizó con una ronda de preguntas en la que se volvió a reivindicar por parte del público la gran labor que se realiza desde los medios locales y regionales dándole tanta importancia a lo cultural.