Compromís graba en el Bajo Aragón vídeos sobre la despoblación

El «periplo» que inició a finales de octubre el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha llegado a La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrevelilla y Belmonte de San José. El senador visita municipios entrevistando en vídeo a vecinos para el canal de Youtube de la formación con el objetivo de que los pueblos con problemas de despoblación «tengan un altavoz en primera persona».

Mulet ha conocido en estos meses localidades de las provincias de Castellón, Valencia y Alicant y debido a la buena difusión de su iniciativa decidió «acercar la experiencia a tierras aragonesas», según destaca en nota de prensa. «Venimos trabajando desde hace años con los compañeros de Chunta Aragonesista y comentamos que estaría bien poner en común que desgraciadamente la realidad de Teruel es la misma que muchos municipios de Castelló. Compartimos carreteras, ríos, historia, y también, desgraciadamente, personas que han tenido que emigrar de una provincia a la otra», apunta Mulet.

La relación del senador Mulet con CHA y Aragón no es nueva. Después del triple crimen de Andorra llevó a la Cámara Alta varias iniciativas que, sin embargo, no encontraron respuesta. La petición de abrir una comisión de investigación fue rechazada por la mayoría absoluta del PP y las preguntas que registró, con el PSOE en el gobierno, no recibieron respuesta.

Vídeos en cuatro pueblos

Mulet ha grabado cuatro vídeos en las localidades bajoaragonesas de La Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrevelilla y Belmonte de San José. El primero y el segundo ya se pueden ver en su canal de Youtube ‘Compromís Senat’ y los otros dos verán la luz en los próximos días con testimonios de responsables políticos.

Tal y como ha explicado Mulet, «parece que ahora el drama de la despoblación se ha puesto de moda». «Estamos viendo cómo cada administración, desde los despachos de las grandes ciudades, dispara cada uno por su cuenta con mensajes demasiadas veces cargados de tópicos, de negatividad y derrotismo. También sin soluciones palpables a pesar de que en muchas ocasiones con pequeñas medidas se conseguirían grandes avances», apunta Mulet, quien asegura que, por ello, lo mejor es escuchar a la gente que vive esa realidad, que más conoce qué oportunidades ofrece el mundo rural y qué reclaman a las administraciones.

Precisamente, para poner en valor esa realidad crearon los vídeos del canal de Youtube, que describen como «una ventana donde decenas de personas cuentan su realidad sin filtros y sin partidismos». «Vecinos, comerciantes, jóvenes, alcaldes de todos los partidos (Compromís, PP, PSOE, independientes y del PAR) han opinado y aportado ideas», afirma el senador en el comunicado.