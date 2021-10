La comunidad educativa del IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas reclama que se cubra la plaza vacante de profesor de Educación Física

El IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas todavía no cuenta con un docente que imparta la asignatura de Educación Física. La plaza vacante todavía no se ha cubierto un mes después del inicio de curso y la situación preocupa entre la comunidad educativa del centro, que da servicio a gran parte de la Comarca de Cuencas Mineras. Por ese motivo, docentes, estudiantes y familias se concentrarán en la mañana de este martes a las puertas del IES, para visibilizar una situación que impide que los alumnos puedan recibir las clases pertinentes de esta materia.

El problema radica en la naturaleza de la plaza y en la falta de maestros en Aragón que puedan optar a ella. En el presente curso 2021/2022 el IES Fernando Lázaro Carreter ha pasado a ser considerado un centro bilingüe. A consecuencia de esto los requisitos para los docentes han cambiado. Así pues, se requiere contar con el certificado del nivel C1 en inglés, un condicionante que hace que muchos maestros no puedan optar a estas plazas. «El principal inconveniente que estamos teniendo es que el perfil de este profesor está marcado por el hecho de dar clase de Educación Física a los alumnos de Primero de la ESO, que son bilingües. Se le pide un C1 de inglés y en las listas de Aragón ya no queda profesorado con este perfil», explica Noelia Carrasco, directora del IES Fernando Lázaro Carreter.

El de Utrillas no es el único centro que se encuentra ante esta situación. Como apunta Carrasco, al menos otros tres institutos de la capital aragonesa tienen problemas para cubrir estas plazas. De hecho, en estos momentos se ofertan como «vacantes extraordinarias», y por eso pueden optar a ellas profesores de todo el territorio nacional. No obstante, esto no se está traduciendo en una solución real para el IES de Utrillas: «La verdad es que esta plaza en tres ocasiones ha sido adjudicada, pero en las tres ocasiones el profesor al que se le había adjudicado ha renunciado, o bien porque no tuviese los requisitos o por asuntos personales», lamenta Carrasco.

La comunidad educativa pide al Gobierno de Aragón una solución ante este problema, que afecta a los estudiantes y que puede incluso llegar a notarse en los expedientes académicos de aquellos que actualmente cursan Primero de Bachillerato. Estos alumnos -al igual que el resto- no están recibiendo las clases de Educación Física, pero en este caso esta asignatura computa para la nota final en Selectividad.

«Llevamos un mes sin profesor de esta materia. Da dos horas a Primero de la ESO bilingüe, pero es que además es tutor en Tercero de la ESO y también da clase en Bachillerato», recuerda la directora del centro. En estos momentos las horas destinadas a esta materia se salvan con la presencia en el aula de un profesor de guardia, pero los alumnos no reciben formación. «No pueden realizar ningún tipo de actividad ni de ejercicio puesto que en ningún momento ha habido profesor de Educación Física y no tenemos una programación hecha porque de eso se encarga el profesorado de cada materia y como no se ha incorporado nadie al centro, pues así estamos…», lamenta Carrasco.