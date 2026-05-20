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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 MAY 2026|

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Con una jota y a gritos: la comunidad educativa en el Bajo Aragón Histórico sigue en lucha en la segunda jornada de huelga

La comarca del Bajo Aragón-Caspe se ha manifestado en la capital inundando la calle Gumá y la plaza España de consignas en defensa de la educación pública. Valderrobres también ha convocado una movilización para este miércoles

Movilización por la enseñanza pública en Caspe. / S.F.
Movilización por la enseñanza pública en Caspe. / S.F.

Sofía Fondevilla20 05 2026

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Caspe

EducaciónSociedad

Con una jota reivindicatica terminaba este miércoles la manifestación que ha inundado el centro de Caspe en la segunda jornada de huelga autonómica de la comunidad educativa. Dos alumnas han cantado a los presentes: "Esta huelga la ganamos / aquí todos reunidos /profesores y alumnado / aunque muchos no nos crean". Las pancartas en contra de los recortes y la concertación del Bachillerato y la educación de 0 a 3 años han complementado la imagen de una plaza España en el que el verde de las camisetas también destacaba.

La movilización ha pasado también por la calle Gumá, arteria de la localidad, y mientras coreaba una consigna que ha resonado con fuerza: "¡Educación pública!". Los colegios e institutos de la comarca han recordado las múltiples deficiencias que sufren en sus centros, desde techos que se caen, falta de administrativos o de recursos ante el crecimiento de alumnos que experimentan la mayoría con las matrículas fuera de plazo y que no van a acompañadas de más docentes.

Pero Caspe no ha sido el único epicentro de las convocatorias en este día de huelga. Valderrobres también ha contado con una movilización y, el martes, otros municipios como Alcañiz, Utrillas y Andorra eran quienes abrían el calendario de actos.

Momentos de la huelga educativa en Caspe./ S.F.

*Información pendiente de actualizar

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