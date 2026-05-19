La comunidad educativa del Bajo Aragón exige terminar con los recortes: «Donde la educación no es un negocio, solo queda la pública»

Una marea de camisetas verdes ha llenado este martes Alcañiz. Más de 300 personas han participado en el acto central del Bajo Aragón de la huelga educativa autonómica. Con pancartas, pitos y carteles han alzado la voz para asegurar que los únicos conciertos que les interesan «son los de la Rosalía» y que el dinero que el Gobierno PP-Vox quiere destinar a la concertación del Bachillerato -se calcula que unos 21 millones de euros- serviría para atajar los problemas estructurales con los que cada día batalla la enseñanza pública. «Nada, nada, nada para la concertada» ha sido una de las consignas más coreadas. El recorrido ha salido del IES Bajo Aragón y ha pasado por las puertas del Concepción Gimeno Gil y del Juan Lorenzo Palmireno.

A su llegada al solar de Sindicatos, representantes de los centros educativos han leído un manifiesto para denunciar la situación de la enseñanza pública. En él han recordado que ahora mismo hay necesidades que atraviesan todas las etapas: de 0 a 3 años, infantil, primaria, formación profesional, bachillerato y la enseñanza en régimen especial, que incluye, entre otras, a las escuelas oficiales de idiomas.

«Si la situación antes era precaria, ahora se ha vuelto insostenible», lamenta Marta Andreu, jefa de estudios adjunta del IES Bajo Aragón de Alcañiz. Los docentes mantienen que en zonas rurales como el Bajo Aragón Histórico la enseñanza pública es la única opción. «Nos están quitando plazas para favorecer a centros concertados y privados. Si no queremos que nuestros hijos tengan que irse de Alcañiz a los 15 años, tenemos que luchar aún más», añade Andreu.

En el caso del propio IES Bajo Aragón, los docentes defienden que el coste de la concertación del Bachillerato serviría para cumplir con las necesidades que se denuncian desde hace décadas. «En el edificio Loscos hay aulas que se caen a trozos, el salón de actos es muy viejo, las ratios son muy altas y las bajas tardan en cubrirse, necesitamos un auxiliar administrativo…», enumera la profesora.

La manifestación ha contado con el apoyo de estudiantes y familias, pero también con la aprobación de los viandantes con los que se han ido cruzando. De pie, con aplausos y gritos de ánimo, han sido recibidos los docentes a su paso por una terraza de la capital bajoaragonesa. A su paso por el Concepción Gimeno Gil y por el Juan Lorenzo Palmireno, los docentes se han encontrado con los alumnos que sí han asistido a las aulas y que han seguido con mirada curiosa la movilización. «Lo hacemos por vosotros», les han recordado.

Imágenes de los asistentes a la manifestación por la educación pública en Alcañiz./ M.M.R.

Andorra aglutina a la Cuenca Minera

También el profesorado de Andorra ha salido a la calle. Allí, los docentes del IES Pedro Serrano, de los colegios públicos y otros profesores llegados de localidades de la Cuenca Minera han recorrido las calles de la localidad hasta la plaza del Regallo.

«Hacer una huelga nunca es sencillo. No lo es para quien deja su aula, para quien reorganiza su día, para quien decide plantarse… Pero hoy tocaba hacerlo y Andorra y la comarca han estado a la altura. La movilización ha sido un ejemplo de unidad y de dignidad. Aquí nadie se esconde: cuando la educación pública se ve amenazada, este territorio responde y hoy lo ha vuelto a demostrar», han sentenciado los profesores y maestros.

Asistentes a la manifestación en Andorra./ CIDIDAS

Datos desiguales en el seguimiento

Aunque los centros sostienen que la mayoría del profesorado ha secundado la huelga y las manifestaciones dejan imágenes con gran afluencia, la realidad contrasta con los datos que llegan desde el Departamento de Educación. Desde DGA, en un mensaje remitido a los medios de comunicación, cifran el seguimiento de la huelga en un 25,61% en el personal docente y en un 15,82% en el personal no docente. En la provincia de Teruel, el 21,12% del personal docente y el 16,99% del personal no docente han ejercido su derecho a paro.

Cabe destacar que los servicios mínimos eran de un 25% para cada centro, con un miembro del equipo directivo en el centro. Además, en los centros de Educación Especial ha estado presente un auxiliar sanitario para garantizar la atención al alumnado.

Esta huelga educativa es la primera de esta nueva legislatura y la primera a la que se enfrenta Carmen Susín, al frente de la Consejería desde hace apenas dos semanas. Coincide también con la dimisión este mismo martes de la directora general de Política Educativa, Ana Moracho, quien ha asegurado que su renuncia no es deseada, sino que se trata de una falta de interlocución con Susín, que todavía no la habría contactado.

Este miércoles hay convocada una segunda jornada de huelga con movilizaciones en Caspe y Valderrobres. Además, en Alcañiz, las familias y estudiantes están convocados a una manifestación que partirá a las 19.00 de la puerta del IES Bajo Aragón hasta la plaza de España.