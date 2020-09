Un concierto histórico que llenó Alcañiz para reivindicar Aragón en los inicios de la transición

En los primeros tiempos de la transición española Joaquín Carbonell protagonizó un concierto histórico en Alcañiz junto a otros referentes de la cultura y la canción aragonesa como José Antonio Labordeta, La Bullonera, Tomás Bosque y el Pastor de Andorra. No había pasado ni un año del fin del franquismo, era el 5 de septiembre de 1976 y el público llenó la Plaza de Toros deseoso para ver a cantautores aragoneses que habían estado silenciados durante años.

“No fue un acto político sino reivindicativo de Aragón. Nos reunimos personas con tendencias muy diferentes reivindicando Aragón y fue un éxito total. Había ganas de cambiar el país y los cantautores despertaron conciencias con letras que decían mucho”, precisa el historiador José María Maldonado, uno de los impulsores de aquel concierto.

Entonces un joven Maldonado junto con otros alcañizanos que rondaban la veintena organizaron el concierto en los días previos a las fiestas patronales. Un grupo en el que estaban Enrique Sánchez, Mercedes Grau, Mª Pilar Maldonado, Carmen Magallón, Perico Rojo, Carlos Moreno,… Entre el público, personas de todas las edades. “Recuerdo que había gente de mi generación pero también estuvieron mis padres y mi abuela”, apunta.

Su organización no fue fácil y les mantuvo en vilo hasta el último día por si conseguían o no el permiso. Esa misma mañana aparecieron pintadas anarquistas en la Plaza de Toros y el capitán de la Guardia Civil prohibió el acto. Sin embargo el alcalde, José María Pascual, dijo que respondía por ellos y que el concierto seguía adelante. “Fue un exitazo. Acordamos con todos que no hubieran banderas y solo los anarquistas rompieron el acuerdo pero los sacamos de la plaza inmediatamente”,