Sale a concurso el proyecto para reformar la plaza del Deán de Alcañiz

La comisión de Obras del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó este jueves el pliego para sacar a concurso la redacción del proyecto para reformar la plaza del Deán, obra que se espera acometer el próximo año con financiación del FITE de 2020. Esta anualidad aún no ha sido aprobada pero el Consistorio tiene comprometida una partida con DGA.

El proyecto que se redactará definirá cómo se debe rehabilitar toda la zona trasera de la exColegiata, tanto la plaza del Deán como la calle Infanzonía y el callizo del Chimo. Se realizará un lavado de cara con movimiento de tierras, pavimentación de la calzada y mejora de la red de alcantarillado, abastecimiento de agua, gas y alumbrado.

El informe sobre el patrimonio arqueológico y cultural realizado por José Antonio Benavente enfatiza que se trata de una zona muy sensible arqueológicamente. Se documenta la presencia de importantes edificios y estructuras desde el siglo XIII. Benavente recomienda que para evitar afecciones a los posibles restos conservados en el subsuelo sería preferible subir el nivel del suelo de la plaza unos 15-20 centímetros y que para la instalación de nuevas conducciones de vertidos, comunicaciones o gas se aconseja emplear las canalizaciones ya existentes para evitar nuevos movimientos de tierras. En los últimos siglos, después de la construcción de la Iglesia barroca, tuvo lugar un importante rebaje del suelo de unos 80-90 centímetros de profundidad media en toda la extensión.

Informe arqueológico de Benavente

También se quiere conectar la plaza del Deán con la ronda Belchite a través de una escalera, que puede que se realice a posteriori porque depende de que el Ayuntamiento pueda realizar la compra de una casa de la plaza del Deán que se está retrasando por problemas con una herencia. Ya se adquirió un solar en la ronda Belchite y falta la vivienda para poder conectar la plaza con la ronda Belchite a través de una escalera. Este proyecto también daría relevancia a un tramo de la antigua muralla de Alcañiz del siglo XIII.

No obstante, Benavente es partidario en su informe y desde el punto de vista patrimonial, de no construir una escalera y recuperar el aspecto natural del relieve del escarpe rocoso y su topografía original. Para ello, propone realizar una limpieza completa retirando rellenos y añadidos posteriores -lo que deberá incluir posiblemente la excavación arqueológica de alguno de los aterrazamientos- y acondicionando las plataformas resultantes como miradores o zonas públicas que ampliarían la superficie de la propia plaza del Deán.

El resultado de esa intervención daría lugar a la creación de dos terrazas escalonadas en el tercio superior del escarpe rocoso que podrían conectarse con la plaza mediante rampas o escaleras sin ocultar la configuración original del terreno y la visión del potente sistema defensivo de la villa medieval de Alcañiz.

No obstante, el arqueólogo reconoce que esta propuesta, basada fundamentalmente en criterios de conservación y valorización del patrimonio cultural, no impide que se ofrezcan otras alternativas de uso para esta zona concreta ubicada entre ronda de Belchite nº 7 y plaza del Deán nº 14. No obstante, en su opinión, desde el punto de vista peatonal la escalera «no parece necesaria», sobre todo, teniendo en cuenta que en la plaza ya existen cuatro accesos peatonales.