El Concurso de Tapas Jamón de Teruel rinde homenaje a los sanitarios

La ruta de tapas más famosa, rinde este año un simpático homenaje al colectivo de sanitarios por su labor durante esta pandemia. El cartel del Concurso refleja una escena donde el “jamoncico” protagonista cada año del concurso, aparece este año convertido en doctor, junto a compañeros sanitarios, dispuestos a salir de tapas después de una de sus largas jornadas. Pero siempre recordando el uso obligatorio de la mascarilla y el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. De ahí que el slogan de esta edición sea ¡De tapas… te tapas!

El concurso organizado por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos en colaboración con el Consejo Regulador Jamón de Teruel, se celebra este año, del 10 al 20 de septiembre e incluye más de medio centenar de establecimientos entre bares y restaurantes distribuidos por la provincia de Teruel y un total de 55 tapas distintas, pero con un denominador común: El Jamón de Teruel. Cada tapa cuesta dos euros y tres euros si la acompañamos con una Cerveza Turia o una copa de Viñas del Vero. Las opciones para los que no toman alcohol son Coca Cola Zero Zero o Appletiser de manzana.

Para elaborar las tapas, los hosteleros se han inspirado en cocina saludable, utilizando producto local de proximidad km0, en espacios naturales que tanto se han echado de menos durante el confinamiento y también de una manera divertida en terminología relacionada con la pandemia.

En la ruta se pueden encontrar nombres de tapas tan curiosos como “Almuerzo de domingo”, “Revuelto viral de trigueros con Jamón”, “Inyección de Sabores”, “Pernil relleno”,” Pasión del Torico”, “Antídoto” o simplemente “Tápate”, haciendo referencia al slogan de esta edición.

Hostelería segura

Durante la presentación del concurso este martes, todos los intervinientes han animado a participar, a consumir estas deliciosas Tapas de Jamón de Teruel en los bares y restaurantes participantes, puesto que «son lugares seguros que cumplen con toda la normativa vigente», tal como aseguran desde la Asociación Teruel Empresarios Turísticos. De hecho, Teruel es la provincia con más establecimientos acreditados con el distintivo de seguridad.

Por otro lado en el concurso este año se ha establecido como novedad la opción de tapas para llevar y para evitar aglomeraciones, en el propio folleto se trasmite el mensaje de salir a tapear durante la semana evitando así que el público se concentre solo en el fin de semana.

Concurso Provincial

Como cada año el concurso llega a cualquier punto de la provincia. De hecho, en esta edición, se puede comenzar en la comarca del Matarraña, concretamente en las localidades de Beceite, Monroyo y Ráfales, pasar por Alcañiz y Andorra, seguir por la localidad minera de Utrillas, bajar hasta Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, y acercarnos hasta Calamocha, cuna del Jamón de Teruel.

Pero no cabe duda que donde el concurso tiene una mayor incidencia es en la Ciudad de Teruel, donde el concepto de tapeo está más consolidado, y este concurso es una muestra más de la importancia del turismo gastronómico donde se potencian productos como es el caso del Jamón de Teruel, y otros con Denominación de Origen o calidad certificada de la provincia.

Precisamente el concurso se puede seguir también a través de las redes sociales con las etiquetas #TapasJamonTeruel y #ComparteElSecreto, haciendo así referencia a la campaña de Alimentos de Aragón.

Un concurso para todos los públicos

Nuevamente el concurso invita a tapear en familia, con propuestas de tapas pensadas para los más peques como unos Nuggets de Jamón, una Jamburguer o simplemente una sopa donde tampoco falta el delicioso producto. Por otro lado, entre las tapas preparadas para el concurso hay 25 propuestas que son sin gluten y por tanto aptas para celíacos o adaptables bajo petición al establecimiento.

Colaboración Tarjeta Soy de Teruel

Como en ediciones anteriores, se ha establecido una colaboración con la tarjeta Soy de Teruel, de modo que a lo largo de los 10 días que dura el concurso, se sortearán un total de 500 tapas gratis, entre todas las personas que usen la tarjeta en sus compras. De este modo desde el Concurso de Tapas, se quiere también animar el consumo en el comercio de proximidad.

Votaciones y jurado

Este año se ha sustituido el voto popular a través de urnas, por el voto únicamente on line. Cada bar tendrá expuesta una tarjeta con el nombre de su tapa, un número asociado y un QR, con el enlace a la web de la asociación, donde el público podrá votar por sus 10 tapas preferidas. Con el resultado de esta votación se obtendrá el premio a la tapa más popular.

Además a lo largo de los diez días que dura el concurso, un jurado itinerante compuesto en esta ocasión por personal sanitario de la provincia, valorará todas las tapas y seleccionará las 12 mejores que pasarán a la final, donde esta vez el Jurado Profesional compuesto por reconocidos cocineros, entre los que volveremos a contar con nuestra Estrella Michelin, María José Medas, valorarán las tapas finalistas en la gran final, que se celebrará el 5 de octubre en Teruel y otorgará las distintas categorías de premios de este año. Recordamos que el año pasado el Bar La Barrica de Teruel fue el ganador del concurso con su tapa, “Almuerzo en el Rodeno”.

Relación Premios:

PREMIO MEJOR TAPA “JAMÓN DE TERUEL”.

PREMIO TEMÁTICO “TAPADOS”

PREMIO TAPA MÁS POPULAR

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON VIÑAS DEL VERO

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON CERVEZAS TURIA

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR MARIDAJE CON COCA COLA

PREMIO MEJOR TAPA “KIDS”

MENCIÓN ESPECIAL MEJOR TAPA APTA PARA CELÍACOS

Este concurso es iniciativa de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, en colaboración con el Consejo Regulador del Jamón de Teruel y se espera que sirva de revulsivo económico en estos momentos difíciles para el sector hostelero. Un año más los partners del concurso son la Cerveza Turia, la bodega Viñas del Vero y la marca Coca Cola y cuenta además con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Teruel, Caja Rural, Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, a través de las Direcciones Generales de Turismo y de Innovación y Promoción Agroalimentaria.

Como cada año, la coordinación y dirección corresponde a la empresa Conexión Imaginativa y se podrá seguir a través de las redes sociales Facebook/teruelturismo o en Twitter e Instagram con el hashtag #TapasJamonTeruel.