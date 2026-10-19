Azcón llama a la movilización del PP ante unas elecciones «cruciales» y anuncia que los candidatos se conocerán «dentro de muy poco»

El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ha llamado este lunes a la movilización de toda la organización ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha anunciado que los candidatos al Congreso y al Senado por las tres provincias aragonesas se conocerán «dentro de muy poco». Lo ha hecho durante la Junta Directiva Autonómica del PP, celebrada esta tarde, en la que ha calificado los próximos comicios como «las elecciones más importantes en la historia de la democracia».

Azcón ha insistido en la necesidad de intensificar el trabajo electoral y evitar cualquier exceso de confianza. «Hasta que no se abre la última urna del último pueblo de la comunidad autónoma, no hay nada absolutamente ganado», ha advertido ante los dirigentes populares. El líder del PP aragonés ha asegurado que su formación cuenta con «el equipo, el liderazgo y las ideas» necesarios para ganar, aunque ha reclamado el compromiso de diputados, concejales, afiliados y simpatizantes. «No vamos a confiarnos, pero sobre todo no vamos a dejar de trabajar», ha subrayado.

Durante su intervención, Azcón también ha contrapuesto las recientes visitas a Aragón de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Mientras ha destacado los compromisos del presidente nacional del PP con la despoblación y el Plan Pirineos, ha acusado a Sánchez de acudir a la comunidad únicamente en busca de votos. Asimismo, ha defendido que la despoblación sea un criterio fundamental en el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómica.

El presidente aragonés ha avanzado que la campaña se centrará en los «problemas reales» de los ciudadanos, como el encarecimiento de la cesta de la compra, los impuestos o las deficiencias ferroviarias. «Vamos a decirles que existe una alternativa», ha señalado, convencido de que un cambio en el Gobierno central permitiría impulsar los proyectos estratégicos de Aragón.

Los candidatos al Congreso y al Senado, pendientes de anunciarse

Siguen sin confirmarse, eso sí, los nombres que encabezarán las listas del Partido Popular al Congreso y al Senado en Zaragoza, Huesca y Teruel. Azcón ha avanzado que será en los próximos días cuando se conozcan las candidaturas, así como los principales actos territoriales y sectoriales de la campaña electoral.

Lo que sí ha quedado confirmado es que Ana Alós será la directora de la campaña electoral del PP en Aragón, mientras que Alberto Herrero ejercerá como adjunto de campaña en Teruel. La estructura electoral se completará con los equipos provinciales, que serán anunciados por los respectivos presidentes del partido en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Azcón ha recordado que la precampaña ya está en marcha y ha destacado el acto celebrado recientemente en Huesca con Alberto Núñez Feijóo, que ha considerado uno de los mítines más importantes organizados en la provincia con la presencia de un líder nacional.

Luisa Fernanda Rudi deja la primera línea política

La reunión de los populares también ha servido para anunciar la retirada de Luisa Fernanda Rudi de la primera línea política. Arropada por sus compañeros de partido, la expresidenta aragonesa ha confirmado que no formará parte de las listas electorales del próximo 29 de noviembre.

Rudi ha puntualizado, no obstante, que la política ha ocupado un lugar fundamental en su vida y que seguirá manteniendo ese vínculo. Según ha explicado, fue ella misma quien pidió a Jorge Azcón abandonar la primera línea política el mismo día en que se anunció el adelanto electoral.

Azcón ha dedicado buena parte del inicio de su intervención a reconocer su trayectoria, definiéndola como «una de las figuras más importantes en la historia de nuestra democracia». También ha destacado su capacidad de trabajo y su contribución al partido, cuya personalidad, ha asegurado, ha marcado con una filosofía resumida en tres palabras: «Trabajo, trabajo, trabajo».

Nacida en Sevilla en 1950, Luisa Fernanda Rudi inició su carrera política en Alianza Popular en 1982. Un año después fue elegida diputada en las Cortes de Aragón y en 1986 dio el salto al Congreso de los Diputados. Entre 1995 y 2000 fue alcaldesa de Zaragoza, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Posteriormente, entre 2000 y 2004, presidió el Congreso de los Diputados, siendo también la primera mujer al frente de la Cámara Baja. Tras esta etapa, ejerció como eurodiputada entre 2004 y 2008.

En 2008 asumió la presidencia del Partido Popular de Aragón, formación que dirigió hasta 2017. Su trayectoria autonómica alcanzó uno de sus hitos más destacados en 2011, cuando se convirtió en la primera mujer en presidir el Gobierno de Aragón, cargo que desempeñó hasta 2015. Desde entonces, continuó vinculada a la actividad parlamentaria como senadora por designación autonómica.