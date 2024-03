Un conductor de autobús denuncia que un falso positivo en drogas le dejo varios días sin trabajar

Un control rutinario de alcohol y drogas de la Policía Local de Alcañiz terminó hace unas semanas en susto para uno de los conductores que cada día realiza la ruta escolar que lleva a los alumnos de varios pueblos de la comarca hasta el IES Bajo Aragón. Claudio Rasteiu fue parado junto al resto de sus compañeros que operan las diversas rutas para ser sometido a esta prueba que, para su sorpresa, terminó arrojando un resultado positivo en marihuana.

«Todos tuvimos que soplar, pero luego uno de los policías nos eligió a dedo a mí y a un conductor de otra empresa para hacernos la prueba de drogas«, explica Claudio. Conocida comúnmente como ‘la piruleta’ esta prueba es capaz de detectar en la saliva restos de cinco tipos distintos de drogas: anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, cannabis y opiáceos. En su caso fue el cannabis el que dio positivo.

Desde el primer momento el conductor de autobús sostiene que no ha fumado nunca marihuana, que no estuvo cerca de nadie que lo hubiera hecho en los días previos y que no tomaba ningún tipo de medicación «que pudiera inducir a error». Por ello, Claudio pidió una segunda prueba de sangre en el Hospital «me advirtieron de que si volvía a salir positivo tendría que pagarla, pero estaba seguro de que no había forma de que pudiera dar positivo», mantiene. Efectivamente, este segundo test e incluso un tercero que se envió a un laboratorio en Zaragoza dieron negativo.

En el momento y como medida cautelar, el autobús que habitualmente conduce Claudio quedó inmovilizado y uno de sus compañeros tuvo que asumir la ruta escolar para que los alumnos pudieran llegar a sus pueblos al finalizar el horario lectivo, pero otras que la empresa realiza durante el día no pudieron ser completadas. Además, el trabajador no pudo retomar su trabajo hasta que no se confirmaron los resultados del segundo y tercer análisis.

Aunque el resultado ya se ha registrado claramente como negativo, el conductor asegura que todavía no se le ha retirado la multa (1.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir), pero sí puede volver a conducir y, por tanto, seguir con su trabajo como chofer en trayectos escolares y rutas a empresas.

Desde la empresa mantienen que no es la primera vez que sus trabajadores tienen que pasar una de estas pruebas de alcohol y drogas al tratarse de controles rutinarios, pero que nunca antes habían tenido ningún problema. Ahora, vistas los resultados negativos que confirman la ausencia de restos de sustancias estupefacientes en el organismo del conductor, se cuestionan si se trata de un error en la máquina o un problema con los instrumentos con los que se toman las muestras.

Fuentes de la empresa ratifican la historia del conductor y aseguran que ahora su único objetivo es poder limpiar la imagen de su trabajador en el cual mantienen intacta la confianza. «Si fuera verdad estaríamos en todas partes, pero consideramos que al no estar en lo cierto también tenemos el derecho a defendernos«, añaden.

Además, tanto trabajador como empresa lamentan que la noticia se ha extendido entre los alumnos que utilizan esta ruta y algunos de los trabajadores de algunas empresas de la zona que también hacen uso de este mismo medio de transporte. Siendo así, el malentendido ha terminado por convertirse en un motivo de burla hacia el propio trabajador. «Lo único que quiero que quede claro es que no consumo drogas, no lo he hecho en ningún momento de mi vida«, concluye el conductor.