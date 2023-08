Confinan el vecino Parque Natural de Els Ports por el «riesgo extremo» de incendio forestal

La Generalitat de Catalunya decidió cerrar los accesos al Parque Natural de Els Ports a vehículos a motor, bicicletas y senderistas debido al «riesgo extremo» de incendio forestal. La administración autonómica vecina tomó esta decisión el miércoles por la tarde y que afecta a la parte catalana de los Puertos de Beceite, macizo montañoso que, cabe recordar, se extiende además de por el Matarraña, por las vecinas tarraconenses de Terra Alta, Montsiá y Baix Ebre y la castellonense de Els Ports. La medida se mantendrá mientras dure la previsión por rachas de viento de Noroeste, cierzo, y provoca que estén cortados todos los accesos y que, de facto, la entrada al Parc Natural esté prohibida, incluso para senderistas.

Pese a que la medida solo está vigente en la vertiente catalana, provoca situaciones como que no se pueda ir en vehículo, bicicleta o en ruta senderista entre localidades como Beceite y la castellonense de Fredes, ya que hay que transcurrir por la provincia de Tarragona. El acceso al Parque Natural de Els Ports podría restablecerse el sábado, jornada en la que aunque suben las temperaturas, se espera que aminore el viento. La decisión está teniendo ya las primeras consecuencias. Varios empresarios de turismo activo de la zona, tanto del lado catalán, como del aragonés y el valenciano, se han visto afectados por esta medida. En el caso del Matarraña la decisión provoca que no se pueda ir desde Beceite a la localidad castellonense de Fredes debido a que durante el trayecto se cruza la provincia de Tarragona.

Tampoco se pueden llevar a cabo diferentes rutas y excursiones que transcurran entre la ya citada localidad matarrañense y los vecinos municipios catalanes. Rutas senderistas como la Font Ferrera, Monte Caro o el valle del río Algars se están viendo interrumpidas por esta decisión. Pese a que el sector entiende que la decisión se haya tomado por prudencia, recuerdan que la medida se produce en plena temporada turística y no acaban de entender que se tome esta decisión un día después de que las temperaturas bajen hasta 10 grados. «Nos sorprende que días atrás con temperaturas de más de 35ºC no se actuase y se cierre el paso cuando las máximas son de 19ºC o 20ºC. Pensamos que el criterio se ha tomado teniendo en cuenta la vertiente Sur de Tortosa donde sí hace más viento y más calor y no tanto la vertiente Norte y el resto del macizo», explica Alberto Moragrega, gerente de Servicios Turísticos Senda, empresa de turismo activo de Beceite.

En el caso de las empresas situadas en la vecina Cataluña la situación les está afectando de pleno ya que están perdiendo todas las reservas en plena temporada alta. Por ello, aunque entienden la prudencia de la administración, piden medidas compensatorias. «Entendemos que se tome esta medida por precaución pero nos vemos directamente afectados en plena temporada alta y estamos perdiendo muchísimas reservas. Creemos que si se nos imposibilita trabajar debería de existir alguna medida compensatoria», explica Sergi Baijet, de la empresa Les Roques Natura ubicada en Arnes, en la vecina Terra Alta.

No solo los empresarios de turismo activo. También muchos visitantes, senderistas y excursionistas se están viendo afectados y se han visto obligados a cancelar sus planes de vacaciones. «Tuvimos el caso de unos valencianos que reservaron hace meses y vinieron expresamente a recorrer barrancos pero no pudieron hacer la actividad. No solo perdemos nosotros, también los restaurantes y hoteles», añade Baijet.

Nivel 3 del Plan Alfa

Además de a la parte catalana de los Puertos de Beceite, la medida afecta también a la sierra de Cardó-Boix. Desde el propio ejecutivo autonómico catalán afirmaron que tomaban esta decisión ante el elevado riesgo de incendio para garantizar la seguridad y evitar que, en caso de una emergencia, haya personas dentro de la zona. El viento cierzo, cuya previsión era -explicaron- de rachas de hasta 90 kilómetros por hora, la baja humedad y la sequía, fueron factores decisivos para tomar esta medida y se activó también el nivel 3 del Plan Alfa. Por todo ello Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, voluntarios de las Agrupaciones de Defensa Forestal y las brigadas del parque natural del Port intensificarán en los próximos días los dispositivos de vigilancia para informar a los visitantes.