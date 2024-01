Confusión y enfado entre los hosteleros de Teruel por la bonificación de Azcón para las hospederías

El anuncio de una bonificación para que los vecinos de Aragón se alojen en las Hospederías no ha dejado indiferente a ningún hostelero de la provincia turolense. Ni dueños de hospederías, ni empresarios privados acaban de estar conformes con la medida que el propio presidente Jorge Azcón hizo durante su última visita a Illueca y de la cual se desconocen todavía los detalles de aplicación.

Por el momento, lo único que se sabe es que la medida estará disponible a partir de la próxima primavera y que el objetivo del Ejecutivo aragonés es dinamizar el territorio a través de las 9 hospederías con las que cuenta Aragón. «Los usuarios de estos establecimientos también consumen en los comercios locales, disfrutan de nuestra gastronomía y conocen nuestro rico patrimonio cultural. Las hospederías son una fuente de creación de empleo y riqueza en el medio rural y ayudan a la lucha contra la despoblación, uno de los principales objetivos de este Gobierno», aseveró el presidente.

🏠🔜 A partir de abril, los aragoneses que se alojen en cualquiera de las hospederías de nuestra Comunidad Autónoma, podrán hacerlo con una bonificación del 50%.



🧳❇️ Una medida que busca fomentar el turismo, relanzar la economía de las comarcas donde se localizan las nueve… pic.twitter.com/ao9qz0RDzh — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 15, 2024

Aunque es cierto que en la página web del Gobierno de Aragón referente a las Hospederías ya hay una pequeña alusión a estos descuentos en los que se habla de una aplicación en la que los viajeros aragoneses podrán adquirir hasta cinco bonos con los que financiar sus viajes, fuentes de las propias empresas gestoras de estos alojamientos confirman que todavía no tienen constancia de cómo se va a hacer efectivo este descuento o quién se va a hacer cargo de la diferencia.

Aun así, los propios dueños de las hospederías tampoco acaban de estar convencidos de los supuestos beneficios de la medida. Así lo confirma Óscar García, dueño de la empresa que gestiona el Hotel Palacio Matutano-Daudén, la hospedería de La Iglesuela del Cid. «No estoy muy seguro de qué vamos a poder conseguir si el 90% de los clientes que recibo no son aragoneses», explica García.

En este caso, la Hospedería de la Iglesuela del Cid permanece cerrada hasta el próximo día 9 de febrero, cuando se reabrirá con las celebraciones temáticas de Carnaval y San Valentín, y, por el momento, no se sabe nada de los descuentos. «Las reservas ya están empezando a llegar para todo el año y yo no tengo habilitando ningún descuento porque nadie nos ha comunicado nada«, añade el empresario.

Además, el caso concreto de Óscar García es peculiar al tratarse también del dueño del Hotel Torre del Marqués en Fuentespalda. «Si me preguntas como dueño de un establecimiento privado, claro que no me parece bien», mantiene.

Los hosteleros privados muestran su rechazo

Simultáneamente, los hosteleros privados de la provincia de Teruel se mostraron completamente en contra de esta medida que califican de «despropósito». «Las hospederías se han puesto en funcionamiento con mucho dinero público, y además ahora les bonifican la estancia en las mismas», aseguraban a través de un comunicado.

Según su visión, las empresas privadas «se han levantado con el esfuerzo y el dinero privado, generan mucha riqueza y puestos de empleo en todo el territorio y deben estar, como mínimo, en las mismas

condiciones que las financiadas con fondos públicos».

Así, aseguran que, si las hospederías no son rentables, no sería justo «beneficiarlas aun más con el dinero de todos». Por lo tanto, desde la asociación se muestran «totalmente en contra de la bonificación anunciada» y piden a la DGA que se replantee la propuesta para que, sí hay bonificación, «sean todos los empresarios privados y públicos, los beneficiarios de las mismas y no solo las empresas públicas».