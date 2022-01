Los contenedores del Bajo Aragón-Caspe vuelven a rebosar cartón

La mayoría de los contenedores azules de las seis localidades del Bajo Aragón-Caspe llevan unas dos semanas rebosando papel y cartón. La recogida de sendos materiales, que corresponde con una competencia comarcal, se ha visto interrumpida durante los últimos días debido a una veintena de bajas por COVID registradas en la empresa subcontratada desde comarca (SEULA, con sede en La Muela, Zaragoza).

Así pues, este servicio se ha vuelto a ver lastrado en los últimos días después de que ya pasase algo similar en verano. En aquella ocasión, fueron una serie de incidencias técnicas (averías, bajas, tardanza en los repuestos…) los que hicieron rebosar a los contenedores de plástico y cartón en los municipios de la comarca. «Ya en la primera semana, cuando detectamos que no habían venido, nos pusimos en contacto con la empresa. No había manera de que nos respondiesen. Entonces seguimos insistiendo con mensajes, llamadas etc. Finalmente conseguimos hablar con el dueño de la empresa y nos explicó que tenían una veintena de camioneros de baja por contagio por covid», explicó Cristian Poblador, presidente comarcal y consejero de medio ambiente.

Dos semanas después de la primera recogida sin completar, la situación ha ido empeorando con el paso de los días. Eso sí, desde comarca aseguran que este mismo viernes se podrá empezar a ver la luz al final del túnel. «Desde la empresa se han comprometido a venir este viernes por todos los pueblos de la comarca excepto por Caspe, que vendrán el sábado», comentó Poblador.

Cabe recordar que para poder hacer seguimiento de las rutas y ver si la empresa subcontratada cumple o no con su trabajo, desde la Comarca del Bajo Aragón-Caspe se dispone de unos GPS que se instalaron en los camiones de recogida y que detalla las rutas por las que circulan estos vehículos. Aún con todo, por el momento, la empresa subcontratada todavía no ha sido sancionada por sus demoras y faltas de cumplimiento con el servicio. «Vamos a abrir un expediente a la empresa y en qué concluye todo esto. En verano ya les abrimos uno, aunque todavía no está resuelto. Lo que está claro es que tienen un contrato y tienen que cumplirlo», concluyó el presidente comarcal.

El Ayuntamiento de Caspe, molesto con la gestión del problema

Por su parte, el Ayuntamiento de Caspe, ha mostrado una vez más su descontento con la gestión de este problema. «No es la primera vez que se da algo así. Se viene incumpliendo con un servicio básico. Esto no puede seguir así», destacó Rafael Guardia, concejal de Medio Ambiente en Caspe.