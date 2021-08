Malestar ante la falta de recogida de residuos en el Bajo Aragón-Caspe

Una serie de incidencias técnicas en el servicio de recogida de residuos (cartón y plástico) han hecho que los contenedores de sendos materiales rebosen en contadas ocasiones a lo largo del último mes en diferentes localidades de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, especialmente en la Ciudad del Compromiso. Ante tal situación, el Ayuntamiento de Caspe ha tenido que movilizar a la brigada municipal para tratar de recoger estos residuos, competencia que realmente atiende a las labores de Comarca.

Según Cristian Poblador, presidente comarcal y consejero de Medio Ambiente, estas incidencias incluyen averías en el camión de recogida, la tardanza de los pertinentes repuestos, así como la baja de alguno de los trabajadores. Finalmente, todo ello ha derivado en que algunas de las rutas hayan quedado incompletas. “Es cierto que ha habido algunos fallos en el servicio pero nosotros hemos estado encima de la empresa mandándoles e-mails. En principio, la situación ya está solucionada”, explicó el líder comarcal.

Para poder hacer seguimiento de las rutas y ver si la empresa subcontratada cumple o no con su trabajo, desde la Comarca del Bajo Aragón-Caspe se dispone de unos GPS que se instalaron en los camiones de recogida y que detalla las rutas por las que circulan estos vehículos. Asimismo, el propio presidente afirmó que se está estudiando cómo sancionar a la empresa en caso de que se siga infringiendo lo acordado. “Si incumplen el contrato no ganarán dinero por ahorrarse una recogida sino que les costará dinero el no cumplir con el contrato. Nosotros tenemos los medios para poder ejecutar estas sanciones”, concluyó Poblador.

Los cartones rebosan los contenedores en Caspe / Ayuntamiento de Caspe

El Ayuntamiento de Caspe ha dado la voz de alarma

Por su parte, el Ayuntamiento de Caspe ha sido, principalmente, quien ha mostrado su descontento con la gestión de este problema. “Llevamos unas semanas en las que se ha estado acumulando el cartón y los envases. Esto ha obligado a actuar a la brigada municipal en la limpieza de las calles”, destacó Rafael Guardia, concejal de Medio Ambiente en Caspe. “Esto se supone que son competencias comarcales. Nosotros estamos teniendo que utilizar medios propios para solventar un servicio que ya estamos pagando. Y ya llevamos bastante tiempo en el que no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer”, concluyó Guardia.