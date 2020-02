Contín alerta sobre las repercusiones negativas de los retrasos en la aprobación del convenio de transición

El portavoz de Industria del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Sebastián Contín, ha vuelto a advertir este martes sobre las consecuencias «negativas y sin retorno» que sufre la población afectada por el cierre de la actividad minera, ante «el retraso irritante» de los Gobiernos de España y de Aragón por «dar soluciones» a este problema.

Contín ha denunciado la «inacción de las Administraciones española y autonómica» para poner en marcha algún plan alternativo a un cierre que provoca un “impacto económico tremendo en la provincia». «Es una situación muy dura porque la actividad que generaba suponía el 40% del PIB de Teruel”, ha afirmado. «Un demora que, sin embargo, contrasta con la precipitación con la que Pedro Sánchez decidió cerrar las minas de carbón en España en contraposición a la prudencia demostrada por otros países europeos que actualmente afrontan este mismo reto», ha insistido.

Asimismo ha denunciado la “falta clara de estrategia y de ambición del Gobierno de Aragón respecto a la transición energética”. «Esa es la realidad de los hechos. Ni una sola medida económica, ni social, ni laboral ni presupuestaria”, esto último en referencia a la inexistencia en la ley presupuestaria autonómica para 2020 de partidas extraordinarias destinadas específicamente al proceso de reconversión minera en Teruel.

Sebastián Contín ha reprochado la «suma de incumplimientos acumulada» con el paso de los meses. “Más de un año después del anuncio de un convenio para una transición energética que llaman justa, ni el señor Sánchez lo ha presentado ni el Gobierno de Aragón lo exige”. Ha añadido además que “existe en la sociedad una sensación de que los gobiernos no han actuado con la diligencia debida desde que se anuncia el fin del carbón”.

Respecto al denominado ‘proceso de participación’ iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica el portavoz popular de Industria no cree que pueda servir para enmendar una situación a su juicio «de no retorno». “Es evidente que ese proceso debería haberse celebrado mucho antes de anunciar el fin del carbón, pero sobre todo antes del cierre de la térmica de Andorra. Ese proceso es como comentar un partido de fútbol una vez ha terminado. Ya no se puede cambiar el resultado”, ha insistido.

También ha recalcado la pérdida de numerosos puestos de trabajo, el «daño irreparable» para las economías familiares y el «perjuicio grave» para la sostenibilidad de la población en una parte del territorio aragonés que sufre «importantes desequilibrios demográficos».

«Un acuerdo de las Cortes que el Gobierno de Aragón no cumple»

Hace ya once meses que el Parlamento regional aprobó por unanimidad un extenso documento de actuaciones concretas competencia del Gobierno de Aragón para minorar los efectos negativos del cese de la actividad minera en la comunidad autónoma, recordó Contín, pero «ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha», tal cómo ha denunciado.

«Todas y cada una serán reivindicadas por el Partido Popular», ha anunciado el diputado, entre las que ha destacado la aprobación de medidas fiscales y administrativas para favorecer la atracción de empresas en las cuencas mineras, la oferta de planes de formación específica para los desempleados con especial atención a las subcontratas, la mejora sustancial en las conexiones por carretera, la ampliación de la cobertura de banda ancha y el impulso a la instalación de nuevos negocios en los polígonos industriales.