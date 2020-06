Contín califica de “falsas” las promesas de Sánchez, Lambán y Aliaga con las cuencas mineras

El Partido Popular ha calificado este miércoles de “falsos” los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez, Javier Lambán y Arturo Aliaga para la reindustrialización de las cuencas mineras turolenses. “En enero de 2019 el PSOE prometió que habría implantadas un importante número de empresas. Un año y medio después, no ha llegado ni una sola”, ha denunciado el portavoz de Industria de los populares aragoneses en el Parlamento autonómico, Sebastián Contín, que ha considerado “intolerable” la inexistencia de convenios de compensación firmados a pesar de que ha transcurrido más de un año y medio desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera «de manera unilateral, sin consultar con las Comunidades Autónomas y en el caso de Aragón amparándose en el silencio del Ejecutivo regional, el cierre de las centrales térmicas».

Con la fecha inminente de la clausura oficial de la central térmica de Andorra a poco más de tres semanas el escenario actual Contín ha destacado es que “lo único cierto que tenemos es el cierre de la térmica y de toda la industria auxiliar, y por tanto, el despido de un gran número de trabajadores a los que los señores Sánchez, Lamban y Aliaga no han dado una sola alternativa, más que palabrería hueca, vacuidad y apatía”.

Les ha pedido que «dejen de alimentar falsas expectativas, sobre todo cuando los vecinos de las cuencas mineras están más necesitados de esperanza, y se agarran a cualquier declaración de este tipo para planificar su futuro, cuando no son ciertas”.



Con la intención de generar transparencia a una crisis que las Administraciones implicadas han gestionado con opacidad y de aportar propuestas para «desatascar la inacción de los gobiernos», el portavoz popular ha presentado para su debate en la Cámara autonómica una propuesta legislativa con tres puntos concretos. El primero reclama a la Administración autonómica el impulso a la firma del denominado Convenio de Transición Justa para Aragón antes del cierre definitivo de las instalaciones turolenses. El segundo aspecto solicitado es la inclusión en el documento final de un compromiso de financiación total de los proyectos, del presupuesto para cada ejercicio, también del cronograma con los plazos para su implantación, del número

de puestos de trabajo indefinidos que se crearían y cuántos de estos provendrían de la Térmica y sus industrias auxiliares y, finalmente, las alternativas industriales diferentes a las ya conocidas de energías renovables y turismo rural que pueden implantarse para evitar la creciente despoblación de la provincia. Como último aspecto, el portavoz de Industria del Partido Popular plantea al Gobierno de España la elaboración y presentación en el plazo de dos meses de un informe que analice las ventajas y desventajas de instalar en Teruel la Oficina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



El popular ha asegurado que «en lo escasamente avanzado hasta la fecha llama especialmente la atención» la «ausencia de responsabilidad del Partido Socialista con la población de las cuencas mineras, un partido que gobernando simultáneamente los dos últimos años las cuatro instituciones más afectadas, nacional, regional, comarcal y local ha sido incapaz de ponerse de acuerdo y firmar un convenio que promueva la llegada de nuevas industrias a ese territorio”.

Ha subrayado que los documentos oficiales manejados hasta ahora reconocen y alertan de una situación negativa concretada en la pérdida y envejecimiento de la población, la disminución del empleo en los sectores primario y secundario, la falta de dinamismo demográfico, la eliminación de puestos de trabajo en el sector de la minería y el carbón y la proximidad geográfica de núcleos de población económicamente más diversificados que pueden acentuar la pérdida de población en la zona. “No entendemos cómo se puede hacer un diagnóstico tan grave, tan agonizante para la provincia de Teruel, y no actuar de inmediato”, ha dicho Sebastián Contín.

Para el popular es una «irresponsabilidad compartida en el Gobierno de Aragón con el Partido

Aragonés». «Todo esto sucede mientras la sangría de destrucción de empleo en las subcontratas de la central térmica continua implacable. En mayo se anunció el cierre de otras dos compañías, abocando al despido a 47 y 22 trabajadores más”.



«Después de 20 meses de fuerte incertidumbre para buena parte de la población de las cuencas mineras turolenses ahora la ausencia de las alternativas prometidas es evidente», ha apuntado. «Es una tomadura de pelo. Que sean conscientes de que no hay futuro para el empleo en las cuencas mineras y que el gobierno no diga la verdad a los ciudadanos. Los turolenses tienen que plantearse su futuro de acuerdo a realidades, no de acuerdo a ensoñaciones. Cuanto antes sepan lo que les espera, mejor preparados estarán para afrontar las situaciones laborales y personales de cada familia”, ha concluido.