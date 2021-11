Continúa la restauración del Convento de las Agustinas de Mirambel

Continúa la segunda fase de la rehabilitación del Convento de las Agustinas de Mirambel. Por un importe de más de 50.000 euros se contempla la restauración de las grisallas de la celda de castigo y el pasillo del templo, todo ello después de haber completado una primera fase.

La empresa encargada de los trabajos es Albarium S.L. y las actuaciones deberán estar concluidas antes de finalizar el presente año. Se trata de un trabajo bastante laborioso, utilizando un bisturí a la hora de sacar todo el yeso que cubre las pinturas, que se encuentran tanto en los arcos de las puertas, en las mismas puertas o en las paredes. «En un principio se hicieron varias catas. Se cree que las pinturas recuperadas serán de muy buena calidad y muy valiosas. De momento estamos a la espera de ver qué es lo que sale de debajo de esas capas de yeso», puntualizó Mª Carmen Soler, alcaldesa de la localidad. Más allá de la intervención en las pinturas no se contempla ningún tipo de intervención en cuanto a la estructura del edificio.

El Convento de las Agustinas es uno de los principales atractivos de la localidad incluido en las visitas guiadas al conjunto histórico-artístico que permite al visitante conocer toda la riqueza patrimonial del municipio. No obstante, durante el tiempo en que transcurren los trabajos de restauración las visitas al convento no serán posibles hasta la finalización de las obras ya que la presencia de visitantes «no es compatible» con el desarrollo de los trabajos. Una treintena de personas ya pudieron conocer en una jornada de puertas abiertas a mediados de septiembre las actuaciones realizadas en la primera fase cuando se recuperaron varias grisallas, datadas en el siglo XVI, descubiertas en la sala de reflexión y en el pasillo de las habitaciones.