Convocada la segunda edición del Premio de Periodismo Michel Vallés

El Colegio Profesional de Periodistas y Prensa Diaria Aragonesa, empresa editora de El Periódico de Aragón, convocan la segunda edición del Premio de Periodismo Michel Vallés. El galardón honra la memoria del periodista de Lledó, quien fue director del periódico La COMARCA hasta el 2008, año en que pasó a formar parte de la plantilla de El Periódico. Referencia en la información política de la Comunidad aragonesa, falleció el 29 de diciembre de 2018.

El objetivo de este premio es distinguir el mejor trabajo de periodismo escrito, digital o audiovisual del año 2020 relacionado con la pandemia en la Comunidad Autónoma de Aragón. El premio cuenta con el patrocinio de las Cortes de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, a través de la campaña Huesca La Magia.

El plazo para presentar las candidaturas al premio finalizará el 4 de marzo del 2021. A partir de esa fecha, un jurado constituido por distintas personas seleccionadas por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y por El Periódico de Aragón, con participación de profesionales de las Cortes de Aragón y de la Diputación de Huesca, asistido en sus deliberaciones por un secretario con voz pero sin voto, procederá a seleccionar, siguiendo los criterios de calidad y rigor periodístico, un trabajo que será el galardonado con el Premio.

El premio consistirá en una dotación económica de 1.000 euros y un diploma acreditativo que se entregarán al autor o autores del trabajo, en el transcurso de un acto que se celebrará durante este año. Las bases del premio ya pueden consultarse.

Mención Especial Antonio Torres

Entre todos los trabajos recibidos, además del ganador del II Premio Michel Vallés, se

seleccionará un segundo trabajo que obtendrá la Mención Especial Antonio Torres. La mención se dará a conocer en los mismos términos y con las mismas especificaciones que el

Premio Michel Vallés.

La Mención Especial consistirá en una dotación económica de 500 euros y un diploma

acreditativo que se entregará al autor o autores del trabajo, con independencia de quien

hubiera presentado el mismo al Premio.

El político Antonio Torres falleció el 5 de enero de 2019 a consecuencia de un infarto repentino. Fue presidente del PP oscense durante quince años y diputado autonómico en tres legislaturas, durante algunas de las cuales ejerció de portavoz de su partido. En el momento de su fallecimiento, ocupaba la vicepresidencia segunda de las Cortes.

Cáncer por su nombre

José Miguel Vallés, más conocido como Michel, nació en 1978 en Lledó y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en el periódico La COMARCA de Alcañiz, donde escribió durante siete años. Se responsabilizó personalmente de la edición del suplemento ‘La COMARCA Deportiva’ y fue director del periódico hasta el año 2008. Ese año pasó a formar parte de la plantilla de El Periódico de Aragón como colaborador del suplemento de la Exposición Internacional de Zaragoza. Se especializó en información educativa, pero pronto comenzó a ocuparse de la actualidad política que generaban instituciones como las Cortes de Aragón y el Gobierno autónomo.

Vallés destacó por sus crónicas personales y afiladas, cargadas siempre de sentido del humor, y también por sus colaboraciones en medios audiovisuales como la radio y televisión públicas aragonesas y el programa de análisis político La Rebotica de Radio Zaragoza.

Michel estaba casado y falleció el 29 de diciembre del 2018 como consecuencia de un cáncer de pulmón al que se enfrentó, durante más de dos años, con dignidad y coraje. Cuando el cáncer llegó a su vida no la paralizó. Siguió escribiendo una columna semanal en El Periódico de Aragón, Marte en el Exilio, donde además de analizar la situación política aragonesa, plasmó y compartió sus reflexiones más personales sobre el cáncer y contribuyó a romper el tabú que existe en la sociedad alrededor de esta enfermedad. “El cáncer no es ninguna lucha, ni una batalla. Uno no puede luchar contra un resfriado, como para hacerlo contra un tumor con metástasis. Dejémonos de buenismos. (…) No busquemos eufemismos. Cáncer es cáncer”, recogió en una de sus columnas más populares sobre la enfermedad.

El blog ‘Desde la Aljafería’, ganador del I Premio Michel Vallés

El blog de actualidad política ‘Desde la Aljafería’ en el que el periodista Conrad Blásquiz analiza la actualidad parlamentaria de la comunidad logró el I Premio Michel Vallés. El jurado decidió por unanimidad entregar este galardón al considerar que este espacio digital, nacido en el 2018 desde la vocación sin ánimo de lucro de su creador, aborda –de una manera accesible y visual– la información política que genera una institución como el Parlamento de Aragón. “A través de vídeos, entrevistas y crónicas parlamentarias, Blásquiz analiza con rigor y lenguaje sencillo la realidad política de este territorio“, destacaron.

Imagen de archivo: El periodista de El País Marcos Lema consigue la mención Antonio Torres por sus artículos sobre Teruel Existe./ Cortes de Aragón

Por otro lado, se entregó una mención Antonio Torres al periodista de El País Marcos Lema por sus artículos sobre Teruel Existe. El jurado afirmó que con su estilo cuenta “cómo se fragua esta iniciativa antes social y ahora política” y destacó “cómo logra trasladar los anhelos del sur de Aragón a una perspectiva nacional” antes de su éxito electoral.