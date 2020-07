Convocadas nuevas becas de movilidad para los alumnos de grado o máster

El Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón acaba de lanzar una nueva convocatoria para conceder 681 becas universitarias de movilidad. Estas ayudas están destinadas a estudiantes de grado o máster que cursen sus estudios en un campus ubicado a 40 o más kilómetros del domicilio familiar, dentro de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de aliviar las cargas económicas familiares.

Como en años anteriores, la cuantía de la ayuda se determina en función de tres tramos de distancia del domicilio familiar a los campus: entre 40 y 100 kilómetros, 750 euros; entre 101 y 200 km, 950 euros; y más de 200 km, 1.150 euros. El presupuesto total de la convocatoria para el próximo curso 2020-2021 es de 782.650 euros.

Para poder optar a las becas, habrá que disponer de una nota media superior a cinco. Además, entre otros requisitos, la renta de la unidad familiar no podrá superar determinados umbrales, en función del número de miembros que la integren. Por ejemplo, en el caso de una familia de cuatro miembros, los ingresos no podrán rebasar en ningún caso los 39.810 euros.

Asimismo, también podrá acreditarse la condición económica para la concesión de la ayuda si el solicitante ha sido beneficiario de una beca de carácter general del Ministerio en el presente curso académico. El criterio de valoración para la concesión de las becas será la nota media del expediente académico.

El plazo para presentar las solicitudes concluye dentro de quince días hábiles. El formulario está ya operativo en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Estas becas se suman a la reciente convocatoria de 168 ayudas para cursar un máster estratégico en la Comunidad Autónoma. En este caso, la beca es de 4.770 euros por alumno beneficiario sin incluir el precio de matrícula de cada universidad, y el plazo sigue abierto hasta el próximo 13 de julio.

En las próximas semanas, se darán a conocer también los requisitos para poder acceder a las nuevas becas, dotadas con 900.000 euros, para ayudar a aquellas familias que se han visto más afectadas por la crisis sanitaria de la Covid19. En total, se destinarán a becas casi 2,5 millones de euros.

A esta medida, hay que sumar también la medida extraordinaria, acordada junto a la Universidad de Zaragoza, de que no corra convocatoria para aquellas asignaturas que no se hayan superado en este curso, debido a las dificultades a la que se han tenido que enfrentar el estudiantado. El coste de no incrementar la matrícula se estima en 3,1 millones de euros. También se invertirán en torno a 1,1 millones de euros en la bajada de tasas de hasta un 9% en primeras matrículas y hasta un 6,5% en segundas para las titulaciones de grado.