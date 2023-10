La Copa Aragón de Cross hará parada en Alcañiz casi 15 años después

El 3 de diciembre regresará el cross de Alcañiz y lo hará por todo lo alto. La prueba atlética vuelve con su cuarta edición ocho años después de que se disputase la última en la ribera en 2015 -con la excepcionalidad de la época postpandemia en la que sí se llegó a correr por La Estanca-. Será campeonato provincial escolar y también se incluye en la Copa Aragón de Cross que no tenía Alcañiz por sede desde 2009.

«Tenemos muchas ganas porque tenemos 80 o 90 chicos en la escuela que podrán competir. Es una oportunidad por todo lo que nos ofrece», destaca Luis Lizana, presidente del Club Tragamillas Alcañiz, entidad organizadora de la carrera junto a Olimpo Atletismo, el Ayuntamiento y también la Federación Aragonesa de Atletismo.

En total, se prevé que participen medio millar de atletas desde iniciación -7 u 8 años- hasta la élite, pasando por todas las categorías. «Va desde la élite del atletismo aragonés al más popular. Está abierto a toda la ciudadanía y estimamos que contaremos con una gran aceptación», matizó Luis Lizana.

Así pues, la liga de campo a través más importante a nivel autonómico vuelve al corazón del Bajo Aragón Histórico después de 15 años de ausencia. Fue en febrero de 2009 cuando se disputó la última edición en el entorno de la ribera. En esta ocasión se disputará en La Estanca el primer domingo de diciembre, justo antes del puente de la Constitución.

«Quedó un hueco en el calendario y yo siempre tengo Alcañiz en mente. Tenemos esperanza en que sea un éxito. Se ha adelantado Sabiñánigo porque es campeonato de Aragón de clubes y después había mucha espera hasta Zuera ya a mediados de diciembre, mes y medio después. Así hemos podido tener Alcañiz entre medias», aseguró Santiago Chivite, coordinador de la Copa Aragón.

En lo deportivo, la prueba cubrirá una distancia cercana a los 7.500 metros en categoría absoluta masculina. Las féminas se enfrentarán a una distancia de 5.000m mientras que las categorías escolares recorrerán entre los 500 metros y los 3500. Además, los Veteranos correrán 5.000m.

Las fechas de la Copa

La XXIV Copa Aragón de Cross arrancará el próximo día 5 en Sabiñánigo. La de Alcañiz será la segunda cita a las que le seguirán Zuera, La Almunia, Mas de las Matas, Calatayud y Pedrola. Así pues, habrá dos citas en el Bajo Aragón después de que también se recuperase esta última la pasada temporada. Anteriormente la Copa no viajaba a la provincia desde 2012.

«Nosotros sabemos que en Teruel hay enamorados del atletismo como Lizana o Antojo. Si estos años no habíamos estado en Teruel ha sido por circunstancias de otro tipo como incompatibilidades en el calendario. No porque ellos no hayan querido. Mas de las Matas y Alcañiz están siempre ahí», resaltó Chivite. «Desde la Federación nos ofrecieron cubrir ese hueco y al Ayuntamiento también le gustó la iniciativa por todas las posibilidades que ofrece», terminó Lizana.